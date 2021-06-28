Їй справді 53? Секрети краси та молодості від Селін Діон

Селін Діон: секрети красивого та молодого вигляду співачки.
Її хіти наспівують усі, незважаючи на вік та стать.
Вона зачарувала цілу планету своїм особливим голосом та незвичною зовнішністю.
Мова про неперевершену зірку 90-их Селін Діон, якій цьогоріч виповнились 53 роки.
Ранок у Великому Місті вирішив з’ясувати, як співачці вдається виглядати так молодо й красиво.Також по темі: Лимон та авокадо: секрети краси Кемерон Діас Секрети краси японок: як зберегти молодість і красу Жодних дієт і макіяжу! Секрети краси улюблениці Голлівуду Дженніфер Лоуренс
Секрети краси Селін Діон
Здорове харчування
Окрім того, що Селін Діон взагалі не вживає алкоголь і не курить, співачка ще й уникає шкідливої їжі.
Правильне харчування має бути девізом кожної дівчини, — каже вона.
Такі принципи Селін допомагають їй не лише виглядати струнко і молодо, а й прекрасно себе почувати.
Спорт лише з тренером
Селін Діон має таку позитивну рису — вона постійно проявляє якусь активність.
А, коли є вільна хвилинка, зірка займається спортом.
Тому їй з легкістю вдається залишатися у відмінній фізичній формі.
Проте співачка має одне правило — займається вона лише з тренером, який слідкує за правильністю виконання вправ.
Так можна не тільки уникнути травм, а й швидше досягнути бажаного результату.
Догляд за шкірою
Зрозуміло, що Селін Діон дуже ретельно слідкує за своєю шкірою.
Вона ніколи не засинає, не змивши макіяжу і не виконавши своїх простеньких б’юті-ритуалів.
Двічі на день жінка очищає обличчя та зволожує його кремом.
Жодних фенів
Окрім догляду за шкірою, Селін Діон приділяє час і своєму волоссю.
Вона намагається уникати фенів.
А щоб наситити свої коси поживними речовинами і зробити їх шовковистими, співачка використовує реп’яхову олію.
Краса — це насамперед про самопочуття
Найголовніше правило Селін Діон — відчувати себе красивою.
В одному з інтерв’ю cпівачка сказала:
Коли відчуваєш себе красивою, стаєш сильнішою. А, отже, неодмінно досягнеш успіху.
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Фото: celinedion