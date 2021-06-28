Їй справді 53? Секрети краси та молодості від Селін Діон

Селін Діон: секрети красивого та молодого вигляду співачки.

Її хіти наспівують усі, незважаючи на вік та стать.

Вона зачарувала цілу планету своїм особливим голосом та незвичною зовнішністю.

Мова про неперевершену зірку 90-их Селін Діон, якій цьогоріч виповнились 53 роки.

Ранок у Великому Місті вирішив з’ясувати, як співачці вдається виглядати так молодо й красиво.

Секрети краси Селін Діон

Здорове харчування

Окрім того, що Селін Діон взагалі не вживає алкоголь і не курить, співачка ще й уникає шкідливої їжі.

Правильне харчування має бути девізом кожної дівчини, — каже вона.

Такі принципи Селін допомагають їй не лише виглядати струнко і молодо, а й прекрасно себе почувати.

Спорт лише з тренером

Селін Діон має таку позитивну рису — вона постійно проявляє якусь активність.

А, коли є вільна хвилинка, зірка займається спортом.

Тому їй з легкістю вдається залишатися у відмінній фізичній формі.

Проте співачка має одне правило — займається вона лише з тренером, який слідкує за правильністю виконання вправ.

Так можна не тільки уникнути травм, а й швидше досягнути бажаного результату.

Догляд за шкірою

Зрозуміло, що Селін Діон дуже ретельно слідкує за своєю шкірою.

Вона ніколи не засинає, не змивши макіяжу і не виконавши своїх простеньких б’юті-ритуалів.

Двічі на день жінка очищає обличчя та зволожує його кремом.

Жодних фенів

Окрім догляду за шкірою, Селін Діон приділяє час і своєму волоссю.

Вона намагається уникати фенів.

А щоб наситити свої коси поживними речовинами і зробити їх шовковистими, співачка використовує реп’яхову олію.

Краса — це насамперед про самопочуття

Найголовніше правило Селін Діон — відчувати себе красивою.

В одному з інтерв’ю cпівачка сказала:

Коли відчуваєш себе красивою, стаєш сильнішою. А, отже, неодмінно досягнеш успіху.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про секрети краси Ніколь Кідман.

Фото: celinedion

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