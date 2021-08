Алекс Родрігес забрав у Джей Ло подарований Porsche? Як реагують соцмережі

Алекс Родрігес забрав у Дженніфер Лопес подарований їй Porsche.

Спортсмен виклав на своїй сторінці в Instagram фото, на якому позує сидячи на червоному суперкарі.

Шанувальників Джей Ло обурив такий вчинок її екс-бойфренда.

Адже Porsche був подарований на 50-річчя зірки.

І ще ж зовсім нещодавно вона хизувалась у Instagram цим розкішним дарунком, вартістю 140 тисяч доларів.

