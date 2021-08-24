Алекс Родрігес забрав у Джей Ло подарований Porsche? Як реагують соцмережі

Алекс Родрігес забрав у Дженніфер Лопес подарований їй Porsche.
Спортсмен виклав на своїй сторінці в Instagram фото, на якому позує сидячи на червоному суперкарі.
Я супер приземлений, — підписав Родрігес.
Шанувальників Джей Ло обурив такий вчинок її екс-бойфренда.
Адже Porsche був подарований на 50-річчя зірки.
І ще ж зовсім нещодавно вона хизувалась у Instagram цим розкішним дарунком, вартістю 140 тисяч доларів.
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