УКР
seach
ICTV - Разом краще
УКР
ICTV Ранок 24.08.2021 19:15
24.08.2021 19:15
Поділитися

Алекс Родрігес забрав у Джей Ло подарований Porsche? Як реагують соцмережі

Алекс Родрігес забрав у Джей Ло подарований Porsche? Як реагують соцмережі

Алекс Родрігес забрав у Дженніфер Лопес подарований їй Porsche.

Спортсмен виклав на своїй сторінці в Instagram фото, на якому позує сидячи на червоному суперкарі.

Я супер приземлений, — підписав Родрігес.

Шанувальників Джей Ло обурив такий вчинок її екс-бойфренда.

Адже Porsche був подарований на 50-річчя зірки.

І ще ж зовсім нещодавно вона хизувалась у Instagram цим розкішним дарунком, вартістю 140 тисяч доларів.

Також по темі: Відтепер офіційно. Джей Ло підтвердила стосунки з Беном Аффлеком спільною світлиною Викрадач дівочих сердець. ТОП-7 фільмів з Беном Аффлеком Брітні Спірс здивувала світлиною топлес і пояснила, чому фотографується оголеною

Детальніше дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про кращі фільми із гарячою Джей Ло.

Фото: arod, jlo

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Теги: Алекс Родригес, Дженніфер Лопес, зіркові скандали
24.08.2021 19:15



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Spelling error report

    The following text will be sent to our editors:

    Send
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь