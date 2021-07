Королева ромкомів: секрети краси та молодості 51-річної Рене Зеллвегер

Рене Зеллвегер — секрети краси та молодості зірки.

Їй вже 51 рік, а ми досі бачимо у ній юну та кумедну красуню з британським акцентом із культового ромкому “Щоденник Бріджит Джонс”.

Так, мова про легендарну оскароносну акторку Рене Зеллвегер.

На свій вік зірка й справді не виглядає.

Тож Ранок у Великому Місті не зміг пройти повз і підготував для тебе головні б’юті-правила акторки.

Ми всі це чули тисячі разів, але Рене Зеллвегер скаже ще раз:

Щоденне вживання тоніків та смузі з кокосовою водою, зеленню і травами допомагає акторці живити шкіру.

А інтервальне голодування дбає про очищення та детоксикацію організму.

Вода — це життя, тож не варто недооцінювати її важливість для нашого організму.

Рене Зеллвегер, як ніхто інший, це розуміє, тож завжди обирає зволоження.

Саме воно дозволяє її шкірі на довго залишатись еластичною та виглядати настільки молодо.

І що там би хто не казав, саме спорт Рене Зеллвегер вважає головною запорукою здоров’я та бадьорості.

По фігурі акторки видно, що вона не пропускає тренувань.

Найбільше зірка любить бігати. Цей час вона виділяє собі і тільки собі, не розділяючи пробіжку з друзями чи тренером.

А ще має один важливий принцип:

Окрім правильного харчування, водного балансу і фізичних вправ, що неодмінно впливають на стан шкіри, Рене Зеллвегер має свої лайфхаки з догляду.

Без зволоження живильними оліями і нанесення захисту SPF 50 не обходиться жоден день красуні.

Також косметолог акторки Дана Хамел якось розповіла про те, що часто тішить обличчя Рене масажами, які добре освіжають і відновлюють шкіру.

Ну, і найголовнішим секретом акторки, який неможливо купити за жодні гроші є внутрішній блиск.

Зрозуміло, що Рене Зеллвегер ніколи більше не буде тієї юною Бріджит, яку всі ми так щиро полюбили.

Але головне відчувати себе красивою на кожному етапі життя і не боятись невідворотнього.

Рене якось зізналась:

До того ж, вона не збирається опускати руки і припиняти дбати про здоров’я та красу.

Фото: IMDb

