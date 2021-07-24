Королева ромкомів: секрети краси та молодості 51-річної Рене Зеллвегер

Рене Зеллвегер — секрети краси та молодості зірки.

Їй вже 51 рік, а ми досі бачимо у ній юну та кумедну красуню з британським акцентом із культового ромкому “Щоденник Бріджит Джонс”.

Так, мова про легендарну оскароносну акторку Рене Зеллвегер.

На свій вік зірка й справді не виглядає.

Тож Ранок у Великому Місті не зміг пройти повз і підготував для тебе головні б’юті-правила акторки.

Секрети краси Рене Зеллвегер

Здоровий раціон

Ми всі це чули тисячі разів, але Рене Зеллвегер скаже ще раз:

Без правильного харчування ніяк.

Щоденне вживання тоніків та смузі з кокосовою водою, зеленню і травами допомагає акторці живити шкіру.

А інтервальне голодування дбає про очищення та детоксикацію організму.

Водний баланс

Вода — це життя, тож не варто недооцінювати її важливість для нашого організму.

Рене Зеллвегер, як ніхто інший, це розуміє, тож завжди обирає зволоження.

Саме воно дозволяє її шкірі на довго залишатись еластичною та виглядати настільки молодо.

Спорт у задоволення



І що там би хто не казав, саме спорт Рене Зеллвегер вважає головною запорукою здоров’я та бадьорості.

По фігурі акторки видно, що вона не пропускає тренувань.

Найбільше зірка любить бігати. Цей час вона виділяє собі і тільки собі, не розділяючи пробіжку з друзями чи тренером.

А ще має один важливий принцип:

Рене Зеллвегер не виснажує своє тіло тренуваннями, слухає його і дає собі перерву, коли це необхідно.

Догляд за шкірою

Окрім правильного харчування, водного балансу і фізичних вправ, що неодмінно впливають на стан шкіри, Рене Зеллвегер має свої лайфхаки з догляду.

Без зволоження живильними оліями і нанесення захисту SPF 50 не обходиться жоден день красуні.

Також косметолог акторки Дана Хамел якось розповіла про те, що часто тішить обличчя Рене масажами, які добре освіжають і відновлюють шкіру.

Старіння без страху

Ну, і найголовнішим секретом акторки, який неможливо купити за жодні гроші є внутрішній блиск.

Зрозуміло, що Рене Зеллвегер ніколи більше не буде тієї юною Бріджит, яку всі ми так щиро полюбили.

Але головне відчувати себе красивою на кожному етапі життя і не боятись невідворотнього.

Рене якось зізналась:

Я б вважала за краще щороку святкувати свій день народження, ніж оплакувати його.

До того ж, вона не збирається опускати руки і припиняти дбати про здоров’я та красу.

Важливо бути здоровою і активною жінкою на кожному етапі свого життя, — вважає Рене.

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали про секрети краси Ольги Куриленко.

Фото: IMDb

Софія Сукач

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