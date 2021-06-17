Без вина, але з сином. Анджеліну Джолі знову застали в гостях у колишнього

Анджеліна Джолі знову завітала в гості до свого колишнього чоловіка Джонні Лі Міллера.
Цього разу замість дорогого вина голлівудська акторка взяла із собою 17-річного сина Пакса.
Так папарацці знову заскочили Анджеліну днями на виході із будинку Міллера.
Зірка була одягнена в довгу сукню темно-синього кольору і в босоніжках на підборах.
Може, звісно, це вони якусь роль репетирують…
Але ми будемо й надалі стежити за цією парочкою.Також по темі: І знову фото з пляжу. Даша Астаф'єва похизувалась пишним декольте Знову разом? Анджеліна Джолі завітала в гості до колишнього чоловіка Піканті фото. Ріанна сміливо прорекламувала власний бренд білизни
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Нагадаємо, раніше ми розповідали про перший візит Джолі в гості до колишнього.
Фото: gifer