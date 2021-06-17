Без вина, але з сином. Анджеліну Джолі знову застали в гостях у колишнього

Анджеліна Джолі знову завітала в гості до свого колишнього чоловіка Джонні Лі Міллера.

Цього разу замість дорогого вина голлівудська акторка взяла із собою 17-річного сина Пакса.

Так папарацці знову заскочили Анджеліну днями на виході із будинку Міллера.

Зірка була одягнена в довгу сукню темно-синього кольору і в босоніжках на підборах.

Може, звісно, це вони якусь роль репетирують…

Але ми будемо й надалі стежити за цією парочкою.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про перший візит Джолі в гості до колишнього.

Фото: gifer

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.