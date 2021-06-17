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ICTV Ранок 17.06.2021 16:20
17.06.2021 16:20
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Без вина, але з сином. Анджеліну Джолі знову застали в гостях у колишнього


Анджеліна Джолі знову завітала в гості до свого колишнього чоловіка Джонні Лі Міллера.

Цього разу замість дорогого вина голлівудська акторка взяла із собою 17-річного сина Пакса.

Так папарацці знову заскочили Анджеліну днями на виході із будинку Міллера.

Зірка  була одягнена в довгу сукню темно-синього кольору і в босоніжках на підборах.

Може, звісно, це вони якусь роль репетирують…

Але ми будемо й надалі стежити за цією парочкою.

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Нагадаємо, раніше ми розповідали про перший візит Джолі в гості до колишнього.

Фото: gifer

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Теги: інстаграм зірок, Анджеліна Джолі, зірки, шоу-біз
17.06.2021 16:20



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