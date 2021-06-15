Знову разом? Анджеліна Джолі завітала в гості до колишнього чоловіка

Голлівудська акторка Анджеліна Джолі навідалася в гості до колишнього чоловіка.
Знаменитість завітала до Джонні Лі Міллера.
З ним вона перебувала у шлюбі до заміжжя з Бредом Пітом.
Папараці помітили Джолі біля будинку екс-чоловіка.
Як пишуть західні ЗМІ, в гостях Анджеліна провела практично три години та пішла близько 23:00.Також по темі: Секрети краси Анджеліни Джолі: як виглядати розкішною в будь-якому віці Розкішна та впевнена Анджеліна Джолі полонила усіх оголеною фотосесією для Harper’s Bazaar Незрівнянна Джолі: топ-5 фільмів із легендарною акторкою
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Фото: IMDb