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ICTV Ранок 15.06.2021 16:20
15.06.2021 16:20
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Знову разом? Анджеліна Джолі завітала в гості до колишнього чоловіка


Голлівудська акторка Анджеліна Джолі навідалася в гості до колишнього чоловіка. 

Знаменитість завітала до Джонні Лі Міллера.

З ним вона перебувала у шлюбі до заміжжя з Бредом Пітом.

Папараці помітили Джолі біля будинку екс-чоловіка.

Як пишуть західні ЗМІ, в гостях Анджеліна провела практично три години та пішла близько 23:00.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, як Леся Нікітюк закликала дівчат любити себе.

Фото: IMDb

 

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Теги: інстаграм зірок, Анджеліна Джолі, зірки, шоу-біз
15.06.2021 16:20



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