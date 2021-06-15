Знову разом? Анджеліна Джолі завітала в гості до колишнього чоловіка

Голлівудська акторка Анджеліна Джолі навідалася в гості до колишнього чоловіка.

Знаменитість завітала до Джонні Лі Міллера.

З ним вона перебувала у шлюбі до заміжжя з Бредом Пітом.

Папараці помітили Джолі біля будинку екс-чоловіка.

Як пишуть західні ЗМІ, в гостях Анджеліна провела практично три години та пішла близько 23:00.

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Фото: IMDb

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