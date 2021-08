Без нітратів: чи є цього року безпечні кавуни та дині?

Цього року прилавки українських магазинів заповнені кавунами та динями.

Найпопулярнішими місцями продажу зелених смугастих ягід – магазин, ринок та стихійні ринки, що розташовуються, зазвичай, біля багатоквартирих житлових комлексів.

Вважається, що кінець літа – початок осені найкраща пора для вживання кавунів та дині. В цей час ягоди вже дозрілі та соковиті, але головне – без нітратів.

Наша Марина Лишак з експертом пройшлися місцями продажу сезонних ягід та перевірили їх на вміст нітратів.

Що виявила перевірка кавуни та дині на наявність шкідливих хімічних добавок?

Де безпечно купувати кавуни та дині: на стихійних ринках чи у супермаркетах?

Детальніше дивіться у сюжеті.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про корисні властивості дині.

Фото: Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.