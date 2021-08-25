Без нітратів: чи є цього року безпечні кавуни та дині?

Цього року прилавки українських магазинів заповнені кавунами та динями.
Найпопулярнішими місцями продажу зелених смугастих ягід – магазин, ринок та стихійні ринки, що розташовуються, зазвичай, біля багатоквартирих житлових комлексів.
Вважається, що кінець літа – початок осені найкраща пора для вживання кавунів та дині. В цей час ягоди вже дозрілі та соковиті, але головне – без нітратів.
Наша Марина Лишак з експертом пройшлися місцями продажу сезонних ягід та перевірили їх на вміст нітратів.
Що виявила перевірка кавуни та дині на наявність шкідливих хімічних добавок?
Де безпечно купувати кавуни та дині: на стихійних ринках чи у супермаркетах?Також по темі: 5 причин їсти кавун щодня Чому в Пакистані кавуни розбивають головою? Щоб працювала, як годинник: продукти, корисні для щитовидної залози
Детальніше дивіться у сюжеті.
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