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ICTV Ранок 25.08.2021 15:33
25.08.2021 15:33
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Без нітратів: чи є цього року безпечні кавуни та дині?

Без нітратів: чи є цього року безпечні кавуни та дині?

Цього року прилавки українських магазинів заповнені кавунами та динями.

Найпопулярнішими місцями продажу зелених смугастих ягід – магазин, ринок та стихійні ринки, що розташовуються, зазвичай, біля багатоквартирих житлових комлексів.

Вважається, що кінець літа – початок осені найкраща пора для вживання кавунів та дині. В цей час ягоди вже дозрілі та соковиті, але головне – без нітратів.

Наша Марина Лишак з експертом пройшлися місцями продажу сезонних ягід та перевірили їх на вміст нітратів.

Що виявила перевірка кавуни та дині на наявність шкідливих хімічних добавок?

Де безпечно купувати кавуни та дині: на стихійних ринках чи у супермаркетах?

Також по темі: 5 причин їсти кавун щодня Чому в Пакистані кавуни розбивають головою? Щоб працювала, як годинник: продукти, корисні для щитовидної залози

Детальніше дивіться у сюжеті.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про корисні властивості дині.

Фото: Unsplash

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Теги: Здоров'я, корисні поради
25.08.2021 15:33



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