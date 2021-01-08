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ICTV / Ранок / Щоб працювала, як годинник: продукти, корисні для щитовидної залози / 08.01.2021 11:14
08.01.2021 11:14
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Щоб працювала, як годинник: продукти, корисні для щитовидної залози


Продукти для здоров’я щитоподібної залози.

Щитоподібна залоза є важливою складовою нашого здоров’я.

Вона відповідає за вироблення гормонів, необхідних для нормального обміну речовин, клітинного росту і серцево-судинної системи.

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Аби попередити винекнення захворювань щитовидки або позбутись вже наявних, потрібно давати їй те, що вона любить найбільше.

Ранок у Великому Місті зібрав ТОП-7 продуктів, які забезпечать нормальне функціонування цього життєво важливого органу.

Продукти, корисні для щитовидки

Риба

Будь-яка риба є корисною для нашого організму, проте щитовидка найбільше цінує тунець і лосось.

Воно й не дивно, червона риба багата на корисні Омега-3 жирні кислоти, що зміцнюють імунітет і срияють зниженю запальних процесів.

А в одній порції тунця міститься добова норма вітаміну D, що є вкрай важливим для щитоподібної залози.

Тому сміливо включай рибку у свій щоденний раціон. А якщо не можеш або не хочеш це робити регулярно, то влаштовуй “рибний” день бодай раз на тиждень.

риба фото

Фото: Unsplash

Морепродукти

Мідії, креветки та лангустини є не просто вишуканими делікатесами, а й справжнім подарунком для твоєї щитовидки.

Ці морепродукти багаті на йод.

Тому їх споживання сприяє нормальній роботі органу та стимулює вироблення тироксину — основний гормон щитовидки.

морепродукти фото

Фото: Pixabay

Морська капуста

До речі, про йод, що так необіхдний нашій щитовидці.

Морська капуста, або ламінарія, лідирує за його вмістом.

У 60 г продукту міститься добова норма йоду.

Ламінарія легко засвоюється, підвищує згортання крові, знижує холестерин і є відмінним дієтичним продуктом через свою низьку калорійність.

морська капуста фото

Фото: Pixabay

Шпинат

Не даремно, моряк Папай пропогував чудодійний шпинат!

Його листя містить величезну кількість корисних речовин: вуглеводи, білки, бета-каротин, насичені і ненасичені жирні і органічні кислоти, крохмаль, клітковину, мікроелементи, численну кількість вітамінів.

При приготуванні поживні властивості шпинату практично не втрачаються, тому вживати його можна як в сирому вигляді, так і в складі різних страв.

шпинат фото

Фото: Pixabay

Бобові

Дефіцит заліза для щитовидки означає перешкоду її нормальному фнкціонуванню.

Тоді вона не може виробляти необхідних для організму гормонів.

Але цього можна й не допустити, включивши у свій раціон квасолю, нут, сочевицю.

В одній порції бобових міститься близько 8 мг заліза.

нут фото

Фото: Pixabay

Хурма

За вмістом заліза цей яскравий сезонний фрукт перевершує навіть самі яблука!

Але це далеко не єдина перевага хурми.

Вона чудово попереджує розвиток різних захворювань щитовидної залози, допомагає зміцнити судини, очистити кишечник й істотно знизити ризик розвитку сечокам’яної хвороби.

хурма фото

Фото: Pixabay

Чорнослив

При висушуванні фрукти не втрачають своїх корисних властивостей і є джерелом вітамінів, антиоксидантів, кальцію, калію, бору, магнію і цинку.

Регулярне вживання в їжу чорносливу допоможе зміцнити імунітет і нормалізує роботу щитовидної залози.

сухофрукти фото

Фото: Pixabay

Нагадаємо, раніше ми розповідали про цілющі властивості йоду.

Фото: Unsplash

Софія Сукач

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Теги: Здоров'я, продукти харчування
08.01.2021 11:14



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