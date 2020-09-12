Чому в Пакистані кавуни розбивають головою?

Сезон кавунів у розпалі, а тому час дізнатись історію цієї смачної ягоди. Так, найнезвичніші кавуни ви знайдете аж ніяк не на ринках, не в супермаркетах, а у нашому матеріалі.

Кубічні кавуни

Про те, що існують квадратні кавуни, знають вже, мабуть, усі. За смаком вони ідентичні звичайним.

Але як вони виростають такими? З’явилися перші кавуни кубічної форми ще в 1965 році в Японії. Це була спроба фермерів Префектури Кагава привернути увагу покупців. Справа в тому, що попередні два роки були дуже неврожайними.

Кавуни хворіли і їх ніхто не хотів купувати. Тоді аграрії вирішили – а чому б кавунам не бути кубічними?

Як вдалося отримати таку форму? Для цього ягоду-велетня помістили у спеціальний прозорий ящик. І за кубічним кавуном вишикувалися черги.

Щороку в Японії вирощують всього кілька сотень таких кавунів. До речі, зараз вони можуть бути й трикутними, і у формі серця! Все заради естетичного задоволення покупців.

А вирощують “квадратики” вже й селекціонери зі США, Нідерландів, Болгарії та нашої рідної України.

Коштує такий приблизно 1000 гривень. Тому його використовують більше як прикрасу до столу, для вітрин, або навіть як подарунок.

Одомашнення “дикого” кавуна

Спочатку кавун був диким і вважається, що походить він із Південної Африки. Однак археологи знаходили насіння кавуна віком п’ять тисяч років на різних континентах.

До Київської Русі кавун потрапив з Індії у XVII столітті. Червоним та красивим кавун був не завжди.

Ще у XVII столітті його м’якоть була біло-рожевою, а зовні він більше нагадував гарбуз. Всі кавуни, які ми їмо сьогодні – результат роботи селекціонерів.

У Пакистані люди б’ють кавуни власними макітрами

Їсти кавун – це банально! Яких тільки розваг із кавунами люди не придумують. У Пакистані чоловік встановив світовий рекорд із розбивання кавунів головою! За одну хвилину Рашид Насіма розбив своєю макітрою 51 величенький кавунчик.

Чемпіон зізнався: щоб розтрощити їх довелося тренуватися не один місяць. Це ж скільки кавунів зіпсував!

Як виростити кавун вагою 160 кілограмів та непогано на ньому заробити? І який кавун купили за 7 тисяч доларів?

Дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали цікаві факти про кукурудзу.

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