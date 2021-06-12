Без “Величного століття”. ТОП-7 турецьких серіалів про кохання

Кращі турецькі серіали, які варто подивитись.

Якщо реальна поїздка у Туреччину тобі цього літа не світить, тоді час відправитись туди через старий добрий портал кіноматографу.

Тим паче, окрім красивих пейзажів, турецькі серіали славляться динамічними сюжетами, чуттєвими любовними лініями та неймовірно харизматичними акторами.

Тож, якщо ти хочеш відчути бурю емоцій та знову насолодитись метеликами у животі, мерщій читай нашу добірку.

Ранок у Великому Місті потурбувався про те, щоб у ній не було всім відомої класики, як-от історія про Хюррем Султан.

ТОП-7 найкращих турецьких серіалів

Чорно-біла любов

Рік випуску: 2013

Рейтинг IMDb: 8,8

Цей серіал першим спадає на думку, якщо говорити про шквал гострих емоцій.

Адже на перетині добра, зла і пристрастного кохання пристрасті вирують недитячі…

Сюжет

Асли — лікар, що присвятила життя порятунку людей із лап смерті. А Ферхат — навпаки, холоднокровний вбивця, що виконує брудні справи свого дядька Намика.

Одного разу шляхи Ферхата і Асли, які відрізняються, мов чорне і біле, перетинаються.

Дівчину насильно привозять в один заміський будинок, щоб вона вилікувала пораненого чоловіка. Однак та випадково стає свідком вбивства.

Тепер вона сама повинна померти! Такий вирок виносить Намик.

Ферхат не вбиває Асли за певних умов. Саме ці умови назавжди змінять життя молодих людей…

Чукур

Рік випуску: 2020

Рейтинг IMDb: 7,4

Якщо ти любиш історії про мафію, тоді це твоя зупинка.

Небезпека, кримінал і палкі почуття — нудно тобі точне не стане!

Сюжет

Чукур — один з найнебезпечніших районів на околиці Стамбула. Кілька років ним керує міцна сім’я Кочовали, глава якої диктує свої правила. Одне з них — заборона на виробництво і продаж наркотиків.

Але злочинець на ім’я Вартолу — сповнений рішучості його порушити. У цей час у Чукур ненадовго повертається Ямач — молодший син сім’ї Кочовали, який разом із собою привозить кохану Сену.

Однак вони не усвідомлюють, що після прибуття в Чукур, їх життя більше ніколи не буде колишнім…

Рання пташка

Рік випуску: 2018

Рейтинг IMDb: 7,3

Відійдемо від усіх цих гостросюжетних драм на хвильку.

Іноді ж просто хочеться розслабитись та насміятись до схочу.

До твоєї уваги перший ромком нашої добірки.

Сюжет

Молода і життєрадісна дівчина Санем щоранку відвідує рідну домівку, щоб відкрити вікна. Так її хворий батько Ніхатін може дихати свіжим повітрям.

Потім вона кілька годин працює в маленькому магазині сім’ї.

За це Ніхатін прозвав турботливу дочку “ранньою пташкою”.

Незабаром Санем змушена знайти підходящу роботу, інакше — їй доведеться вийти заміж за друга дитинства, чого вона не хоче. В результаті дівчину беруть до видавництва, де працює її старша сестра.

Санем ще не підозрює, що там-то і почнуться всі її пригоди…

Корольок — пташка співоча

Рік випуску: 2013

Рейтинг IMDb: 7,4

Дуже красивий серіал, що встиг стати культовим.

Тут тобі і романтика, і розчулення, і смішні моменти… Ідеальний мікс, одним словом!

Сюжет

Романтична історія зародження любові між дівчиною-пустункою Феріде і серйозним хлопцем Кямраном.

Батьки дівчини рано померли, і сирота переїжджає жити до єдиних родичів.

Феріде закохується в сина тітки Бесім, але той не відповідає їй взаємністю.

Молодим людям доведеться пережити безліч трагічних подій, щоб нарешті зрозуміти, що вони створені одне для одного…

Любов не розуміє слів

Рік випуску: 2016

Рейтинг IMDb: 7,6

А тепер до одного з найуспішніших турецьких серіалів.

Телепроект транслювався в 30 країнах світу і набрав мільйони переглядів на YouTube!

Звісно, нікого не залишив байдужим такий незвичний сюжет про те, як один випадок змінює ціле життя.

Сюжет

Головна героїня — завзята Хая, яка намагається знайти роботу, щоб зачепитися в Стамбулі.

Її тягне столичне життя, а повертатися в рідну провінцію зовсім не хочеться.

Одного разу Хаят навідується в текстильну компанію Sarte, де отримує роботу помилково: її приймають за іншу дівчину, якій обіцяно посаду.

На роботі Хаят знайомиться з власником компанії Маратом. І ця зустріч стає фатальною: любов полонить молодих людей…

Жорстокий Стамбул

Рік випуску: 2019

Рейтинг IMDb: 5,7

Із назви зрозуміло — буде напружено.

Саме тут будуть вирувати недитячі пристрасті.

Тож, якщо хочеш досхочу напереживатись за головних героїв, не проходь повз.

Сюжет

Агах Караджай — глава великої компанії. Він пообіцяв вмираючому братові піклуватися про його сина — Недім.

Бізнесмен намагається робити все для юнака, який з самого дитинства прикутий до інвалідного візка, і вирішує одружити його.

Агах сам вибирає для племінника наречену і запрошує її сім’ю пожити на території його розкішного будинку перед знайомством з нареченим.

Але тут з навчання в Америці повертається рідний син Агаха — Дженк, який знайомиться з дівчиною…

Любов напрокат

Рік випуску: 2015

Рейтинг IMDb: 7,1

Закінчимо ми ще одним позитивним ромком.

Мило, смішно і романтично — три слова, які найбільше підходять під опис цього серіалу.

Тож біжи розігрівати попкорн і занурюватись у ще одну небанальну лавсторі.

Сюжет

Молодий і амбітний Омер досяг великих висот у взуттєвому бізнесі.

Але невгамовні родичі мріють його одружити на красивій і кмітливій дівчині, яка нещодавно приїхала з Америки.

Омеру ця авантюра не до душі, тож він вигадує план, щоб позбутися від настирливої рідні.

Для цього хлопець втягує у любовну гру офіціантку Дефне, яку несподівано цілує на очах у тітки і представляє своєю коханою.

Цей необачний вчинок обертається початком нових любовних стосунків між Омером і Дефне…

Нагадаємо, раніше ми розповідали про найкращі серіали на Netflix.

Фото: IMDb

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