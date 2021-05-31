Захопливий Боллівуд. Топ шедеврів індійського кіно

Найкращі індійські фільми – добірка від Ранку у Великому Місті.

Щороку мільйони кіноманів із нетерпінням чекають новинок від Голлівуду.

Проте гарні фільми випускають не лише американці.

Поповнюють кіноринок також режисери та актори Індії.

Ранок у Великому Місті склав для вас топ фільмів Боллівуду, які варто подивитися.

Найкращі індійські фільми

Королева (2014)

Пригодницька стрічка, яка вийшла під слоганом “Усе в житті трапляється на краще”.

Сюжет: Рані пережила страшну трагедію. Наречений кинув її перед самим вівтарем.

Щоб хоч якось вгамувати образу і страшний душевний біль, дівчина вирішує вирушити у подорож, яка мала стати весільною. Про неї дівчина мріяла з дитинства.

Першою точкою в її маршруті стало місто всіх закоханих – Париж.

Там на неї чекали болісні спогади про нездійснені надії, а ще – несподівана зустріч.

З Франції Рані перебралася до Амстердаму, де в компанії нових друзів відкрила для себе новий світ.

Колір шафрану (2006)

Драматичний фільм Ракеша Омпракаша Мехра.

Сюжет: англійська журналістка С’ю приїхала в Індію спеціально для того, щоб відзняти документальний фільм.

Центральними персонажами його сюжету повинні стати індійські борці за незалежність під час англійської колонізації, про яких написано в щоденнику її дідуся.

Через нестачу грошей їй доводиться працювати не з професійними акторами, а зі студентами.

Спочатку компанія товаришів без особливого ентузіазму бере участь в проекті, але з часом все більше і більше вони занурюються в проблеми того часу.

Поступово вони розуміють, що в країні практично нічого не змінилося, адже люди і зараз борються за свої права.

Це спонукає їх почати власну боротьбу.

Пошук (2012)

Кримінальна драма Ріми Кагті.

Сюжет: інспектору Шекхвату повідомляють про нещасний випадок і смерті кінозірки Армана Капура.

Автівка знаменитості впала в море.

Те, що спочатку на вигляд є звичайним розслідуванням автомобільної аварії, з часом обростає таємницями.

Що в таку пору робив актор в цьому районі, розташованому дуже далеко від його офісу в кіномістечку та від дому?

Чому перед смертю Арман отримав у свого бухгалтера готівкою 2 мільйони рупій?

Чому на безлюдній вулиці тверезий актор не втримав машину?

Шекхават, який і сам переживає сімейну трагедію, мусить розплутати цю загадку.

Політ (2010)

Драматична стрічка про відданість власній мрії.

Сюжет: Рохан повертається в промислове містечко Джамшедпур, перед цим провівши вісім років в пансіонаті.

Вдома на нього чекає гніт батька і юного зведеного брата, про існування якого не підозрював.

Рохан змушений працювати на металургійному заводі батька і навчатися інженерної справи, але він хоче знайти свій шлях і стати письменником.

Джодха і Акбар (2008)

Кіно, яке точно підійде поціновувачам мюзиклів.

Фільм визнаний одним із найкращих у 2008 році.

Сюжет оповідає про любов двох людей в XVI столітті.

Він – імператор Індії, а вона прекрасна принцеса.

Вони сповідують різні віри, але навіть це не завадило Акбару полюбити Джодха.

Хоча їхній союз спочатку був спланований лише через політичну вигоду.

На шляху до щастя закоханих стоїть батько Джодха, а це дуже серйозна проблема.

Нагадаємо, раніше ми писали про найкращі фільми про шпигунів.

Фото: IMDb

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