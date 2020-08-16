Чому німецькі інтернет-магазини надійніші за українські? Емігрантка про Німеччину

Самообслуговування в Німеччині введене просто всюди – щоб заощадити на дорогій робочій силі. А ще тут клієнт завжди правий, і мало не всі замовлення з інтернет-магазинів доставляють до дверей.

Про це Ранку у Великому Місті розповіла українська емігрантка Вікторія.

Але чому, вибираючи взуття, дівчина віддає перевагу українському виробнику? І чому жителі Німеччини самі упаковують подарунки в магазинах? Читайте та дивіться далі в матеріалі.

Інтернет-покупки завжди можна повернути без проблем

Особливо потішили українку місцеві інтернет-магазини. По-перше, тут абсолютно всі замовлення доставляю під двері. А якщо людини не виявиться вдома, то посилку часто залишають сусідам.

По-друге, інтернет-посилки завжди можна повернути – прямо як у звичайному магазині.

Якщо це великий за розмірами товар, то компанія може навіть запропонувати доставити його самостійно.

З оплатою теж є приємні нюанси: в деяких виробників деяку продукцію можна оплачувати на виплат, щоправда, вказавши номер свого рахунку і надавши згоду на те, аби раз на місяць з нього знімали гроші на погашення боргу.

Також часто дозволяють оплачувати товар тоді, коли він вже прийшов покупцю.

– Ви покрутили товар, щось не сподобалося – прогадали з кольором, розміром чи не ті функції, словом – не те що очікували. І ви маєете право повернути товар, у більшості сайтів це буде безкоштовне повернення – просто всередині залишаєте наліпку, в якій пояснюєте причину повернення. А далі вже зі штрих кодом відповідним відносите цю посилку в найближче відділення, і все – через тиждень ви отримаєте гроші за замовлення без всяких довгих переписок, – розповідає Вікторія.

Також, розповідає вона, в Германії є можливість навіть покористуватися товаром, роздивитися, чи все влаштовує, і тільки потім провести оплату.

Яка гарантія, що покупець оплатить? – жодної, але якщо не оплатити до зазначеного магазином терміну, набігатиме пеня і повідомлення про борг час від часу надходитимуть на адресу боржника.

Купує німецьке, але не забуває про українського виробника

Хоч Вікторія дуже задоволена німецьким сервісом і товарами, інколи вона все ж таки виручає і українських виробників. Особливо, якщо є потреба у взутті.

– Німці дуже високі, значно вищі мене з моїм зростом 1,58 і 36 розміром взуття. Спершу мені було складно щось знайти на свій 36-й, тут навіть на 37-й розмір – максимум пару моделей завжди, а зазвичай – лиш 38 і вище. Для жінок з великою ногою дуже багато варіантів взуття, а для жінок з маленькою – зовсім мало, тому тут мені допомагає вітчизняний виробник.

Як німці привчають клієнтів до самообслуговування, аби зекономити на зарплатах

В Німеччині дуже дорога робоча сила, тому аби зекономити на зарплатах, деякі місцеві підприємства привчають своїх клієнтів до самообслуговування. Наприклад, щоб покупці самостійно запаковували подарунки.

І навіть скорочувати кількість працівників, аби не витрачатися на зарплати, в Німеччині почали ще до карантину і до того, як це стало популярним в усьому світі.

Сервіси з друку фотографій теж мінімізували кількість робочих рук. Вікторія каже, що часто фото ательє або навіть деякі звичайні магазини обладнані спеціальними автоматами, до яких людина підключає носій зі знімками, потім цей автомат їх видруковує, як і чек, який треба оплатити на касі. А велику кількість знімків можна замовити через спеціальний додаток.

Чи правда, що в Германії, якщо хочеш фруктів чи овочів з городу – йди й сам зривай? Чи що ти ще й сам собі флорист?

Про це дивіться детальніше у відео.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як українцю живеться у Катарі, найгарячішій коронавірусній точці світу.

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