Грузія чекає. Що подивитися у Тбілісі

Що подивитися у Тбілісі – добірка красивих місць грузинської столиці.

Пандемія значно скоротила можливості для подорожей.

Однак деякі країни вже відкривають свої кордони.

Грузія готова приймати українських туристів, але за певних умов.

Потрібен ПЛР-тест, виконаний не пізніше 72 годин до вильоту.

На третій день перебування в країні слід пройти повторне ПЛР-тестування.

Самоізоляція після повернення не потрібна.

З цієї нагоди Ранок у Великому Місті підготував добірку місць у Тбілісі, які потрібно відвідати.

Що подивитися у Тбілісі

Фортеця Нарікала

Старовинна фортеця, яка вважається однією з найвизначніших пам’яток Тбілісі.

Нарікала розташована на Святій горі у самому центрі міста.

Зі стін фортеці відкривається чудовий краєвид столиці Грузії.

Окрім цього, місце має потужну енергетику.

До фортеці можна дістатися пішки або піднятися за допомогою канатної дороги.

Тому зручне взуття стане у нагоді.

Собор Цмінда Самеба

Грузія славиться своїми храмами.

Один із найвідоміших – Тбіліський кафедральний собор Цмінда Самеба.

Його вважають символом сучасної Грузії.

Це найвищий храм країни. Його висота становить 101 метр.

Скарбом собору є ікони. Вони написані ще самим Патріархом Ілією II.

Міст Світу

Скляна конструкція, яка пролягає через річку Мткварі та з’єднує Старе місто і сучасне Тбілісі.

Міст слугує гарним оглядовим майданчиком.

З нього можна побачити багато пам’яток грузинської столиці.

Увечері міст особливо красивий, адже освітлений кольоровими вогниками, яких тут близько 30 тисяч.

Ботанічний сад

Ідеально підійде для любителів природи.

Тбіліський ботанічний сад розташований у самому центрі Тбілісі.

Його колекція налічує більше 3500 рідкісних рослин, які поєднані в гармонійний ансамбль.

У саду можна насолодитися фонтанами та водоспадами, прогулятися стежками скелястого міжгір’я.

Сірчані лазні Абанотубані

Одне з найкрасивіших місць старої частини грузинської столиці.

Лазні – не лише пам’ятка, вони досі працюють.

Тож тут можна випробувати усю цілющість сірчаних джерел на собі.

Лазні є дуже красивими, тому відвідування пам’ятки – це ще й естетична насолода.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, чому варто відвідати Львів.

Фото: Pexels

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