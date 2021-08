Чверть пального – фальсифікат. Що насправді продають на українських АЗС

Фальсифікат на українських АЗС.

Чверть бензину на українських АЗС – фальсифікат.

Такого висновку дійшли представники компаній-членів Європейської бізнес-асоціації.

Здавалося б, проблема з неякісним пальним виникла не сьогодні, але вона дійшла свого піку.

Нині натрапити на неякісне паливо можна і на маленьких заправках, і у великих мережах.

Паливо, яке продається на українських АЗС, має відповідати показникам якості та безпечності нафтопродуктів. В

они прописані в технічному регламенті, який є обов’язковим для виконання на всій території України.

Окрім цього, кожен із постачальників може визначати відповідність певної марки нафтопродуктів іншому документу, який містить вищі характеристики, ніж у технічному регламенті, зокрема міждержавному стандарту Європейського союзу, наголошують експерти.

За словами Рябцева, ніяких перевірок якості нафтопродуктів на українських АЗС не ведеться, якщо маємо на увазі перевірки з боку держави.

Державну систему контролювання якості і безпечності нафтопродуктів зруйновано, вона не діє вже понад 10 років.

Бюджет України щороку не доотримує понад 19 мільярдів гривень через продаж нелегального пального, повідомляють у Державній фіскальній службі.

Суть схеми: в Україну під виглядом розчинників для хімічної промисловості завозять присадки і компоненти, які домішують у бензин.

Наприклад, якщо їх додають до 92 бензину, октанове число збільшується до 95. Але чому саме бензин?

Детальніше про фальсифікат на АЗС дивіться у сюжеті.

Фото: Pixabay

