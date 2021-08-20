Чверть пального – фальсифікат. Що насправді продають на українських АЗС

Фальсифікат на українських АЗС.

Чверть бензину на українських АЗС – фальсифікат.

Такого висновку дійшли представники компаній-членів Європейської бізнес-асоціації.

Здавалося б, проблема з неякісним пальним виникла не сьогодні, але вона дійшла свого піку.

Нині натрапити на неякісне паливо можна і на маленьких заправках, і у великих мережах.

Чи можна визначити підробку

Паливо, яке продається на українських АЗС, має відповідати показникам якості та безпечності нафтопродуктів. В

они прописані в технічному регламенті, який є обов’язковим для виконання на всій території України.

На смак, на запах, на колір ніяк не можна визначити якість будь-якого виду нафтопродукту, тому що це не якась хімічна сполука, це такий собі компот з сотень різних хімічних сполук, які в сукупності утворюють бензин, дизельне паливо чи скраплений нафтовий газ, – каже експерт з палива та енергетики Геннадій Рябцев.

Окрім цього, кожен із постачальників може визначати відповідність певної марки нафтопродуктів іншому документу, який містить вищі характеристики, ніж у технічному регламенті, зокрема міждержавному стандарту Європейського союзу, наголошують експерти.

Наскільки ефективно держава слідкує за якістю пального

За словами Рябцева, ніяких перевірок якості нафтопродуктів на українських АЗС не ведеться, якщо маємо на увазі перевірки з боку держави.

Державну систему контролювання якості і безпечності нафтопродуктів зруйновано, вона не діє вже понад 10 років.

Нікому це не потрібно. Немає зацікавленості, щоб українські автомобілісти отримували якісний нафтопродукт, тому що і від літра якісного, і з літра неякісного нафтопродуку держава отримує однакову частку податків.

Бюджет України щороку не доотримує понад 19 мільярдів гривень через продаж нелегального пального, повідомляють у Державній фіскальній службі.

Суть схеми: в Україну під виглядом розчинників для хімічної промисловості завозять присадки і компоненти, які домішують у бензин.

Наприклад, якщо їх додають до 92 бензину, октанове число збільшується до 95. Але чому саме бензин?

Детальніше про фальсифікат на АЗС дивіться у сюжеті.

Наагдаємо, раніше ми писали про те, що таке податкова амністія.

Фото: Pixabay

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