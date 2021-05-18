На українських заправках зникає бензин. Що сталося?

На українських АЗС почало зникати пальне. Причина – втручання у ринок пального держави.

14 травня Кабінет міністрів запровадив граничні торговельні націнки на паливо. Простіше кажучи, згідно із рішенням уряду, середня ціна дизельного палива має дорівнювати майже 28 грн., і в цю суму вже закладена надбавка, яка не має перевищувати 7 грн. на літр. А от середню ціну бензину нарахували 30 грн. 22 коп. на літр включно із націнкою до 5 грн. на кожен літр.

Ви подумали, ну от же ж, класно! Уряд знизив ціну на пальне! А заправки хай викручуються, як хочуть. Вони і так деруть з водіїв. Але не поспішайте радіти, адже із начебто врегульованими цінами, платити вам все одно доведеться більше. Експерти пояснюють на прикладах, що нині, навіть якщо ціна на табло нижча ніж завжди, зекономити не вийде.

Був бензин на ОККО 32 гривні. Але будь-хто оформлює карту лояльності і по ній отримує 3-4 гривні дисконт, тобто вже ціна перетворюється з 32 на 29-28 грн. Сьогодні ціна 30, але дисконтна програма тепер становить 1 гривню. Отже ви платите не 28, а 29 гривень, тому що мережа має відмовитись від дисконтів, тому що їй тепер потрібні гроші живі. Тобто фактично для вас ціна зросте, – пояснює директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн.

І, зрештою, не слід виключати з рівняння той факт, що ціна на нафтопродукти в Україні прямо залежить від ціни на нафту на світових ринках. Відтак якщо ціна за кожен барель нафти зростає, то і ціни на українських АЗС ідуть в гору.

Яскравий приклад, з жовтня 2020 року: вартість нафти марки Brent зросла майже вдвічі: з 38 до 68 доларів за барель. Відтак, лише з початку 2021 року ціни на дизпальне та бензин зросли в середньому на 4 грн за літр.

Але, не зважаючи на такі об’єктивні причини зростання цін, для української влади це виявилось не аргументом. І вона взялась за їх зменшення шляхом ручного регулювання.

Офіційна мета – це сподобатися українським автомобілістам і продемонструвати, які зусилля докладає уряд для того, щоб стабілізувати ціни на паливному ринку, – вважає експерт енергетичного ринку Геннадій Рябцев.

Декілька найбільших українських мереж автозаправних станцій вже у неділю припинили продавати преміальні види палива. Адже продаж брендового бензину за ціною, встановленою кабміном, був для них збитковим. Тож напередодні Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства на своїй сторінці у Facebook пояснили, мовляв їх неправильно зрозуміли і обмеження не стосуються преміальних видів палива.

Дія цієї постанови поширюється на автомобільні бензини та дизельне паливо, включені до Переліку товарів, що мають істотну соціальну значущість, а саме на: бензин марки А-92, бензин марки А-95 та дизельне пальне. Таким чином, під встановлення максимальної торгівельної надбавки не підпадає «брендове преміальне» пальне з покращеними показниками якості, – пояснили у Мінфіні.

Після такого пояснення дві мережі: KLO та SOCAR відновили продаж свого преміального пального. От тільки на думку експертів пояснення у соціальних мережах, хоч і на офіційній сторінці не змінюють написаного у постанові, де жодним словом не згадане так зване «преміальне брендоване пальне».

Більше дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про скасування податків для підприємців.

Фото: Unsplash

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.