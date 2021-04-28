Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
УКР
УКР
ICTV Ранок 28.04.2021 10:53
28.04.2021 10:53
Поділитися

В Україні подорожчає дизельне пальне? Чому і на скільки


В Україні злетіли ціни на дизпаливо.

І нинішні показники не межа. Солярка може подорожчати ще майже на 4 гривні.

Вся справа у перебоях із поставками.

Фахівці кажуть, у травні можливий дефіцит.

Але що трапилось? І скільки доведеться викласти за літр дизпалива?

Сратегічна важливість дизелю для України

Україна щороку споживає близько 11 млн тон палива – це і бензин і скраплений газ.

Але з них 7,5 мільйонів складає дизпальне, тобто аж 75% від усього споживання.

Директор “Консалтингової групи А-95” Сергій Куюн розповідає:

Десь половина цього обсягу йде на приватний транспорт, інша половина — на промисловість.

За словами фахівця, немалий відсоток іде на забезпечення військових.

Причини дефіциту

То чому виникла нестача такого стратегічного ресурсу?

По-перше, дві третини від цих семи з половиною мільйонів тон дизпалива Україна отримує з Росії і Білорусі.

Головний імпортер російського дизелю з 2016 року — компанія Протон Енерджі, яка за даними ЗМІ близька до Віктора Медведчука.

Так от, ця компанія припинила закупівлю дизелю у Роснєфті одразу після санкцій, накладених персонально на Медведчука.

Сергій Куюн каже, що інший постачальник у квітні не з’явився, тож і травень і червень обіцяють бути досі напруженими.

Ще одна причина – капітальний ремонт на білоруському Мозирському нафтопереробному заводі.

Про ремонт було відомо ще на початку року, однак запасів в Україні не зробили.

Через це обсяги нашого найбільшого постачальника дизпалива скоротяться вдвічі з 240 до 120 тисяч тон.

За словами Сергія Куюна, маємо знайти в альтернативних джерелах біля 40% споживання дизпального, що є дуже великим викликом.

Ситуація ускладнюється і через погодні умови і активізацію польових робіт, кажуть експерти.

На скільки подорожчає дизель?

Та у результаті постраждає наш з вами гаманець.

Викласти за літр дизпалива, на думку експертів доведеться більше.

Сергій Куюн каже:

Чим більший буде дефіцит, тим більшим буде ця напруга цінова.

Щоправда, є можливість уникнути кризи і таки перекрити дефіцит дизпалива.

В такому випадку ціни на заправках не підскочать.

Україна може купити дизель деінде і привезти через порти.

Звісно і тут є кілька нюансів.

Йдеться про дуже великі обсяги – близько 270 тисяч тон палива, раніше максимальний портовий імпорт сягав 150 тон.

За словами експертів, уся логістична система має працювати як годинник, аби це паливо не просто доправили у порт, а його могли доставити по всій Україні.

Про те, чи вдасться нам уникнути кризи, дивіться у сюжеті Роксолани Влох.

Нагадаємо, раніше ми розповідали (не)відведення російських військ з Донбасу.

Фото: Pexels

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: дизельне паливо
28.04.2021 10:53



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати