В Україні подорожчає дизельне пальне? Чому і на скільки

В Україні злетіли ціни на дизпаливо.
І нинішні показники не межа. Солярка може подорожчати ще майже на 4 гривні.
Вся справа у перебоях із поставками.
Фахівці кажуть, у травні можливий дефіцит.
Але що трапилось? І скільки доведеться викласти за літр дизпалива?
Сратегічна важливість дизелю для України
Україна щороку споживає близько 11 млн тон палива – це і бензин і скраплений газ.
Але з них 7,5 мільйонів складає дизпальне, тобто аж 75% від усього споживання.
Директор “Консалтингової групи А-95” Сергій Куюн розповідає:
Десь половина цього обсягу йде на приватний транспорт, інша половина — на промисловість.
За словами фахівця, немалий відсоток іде на забезпечення військових.
Причини дефіциту
То чому виникла нестача такого стратегічного ресурсу?
По-перше, дві третини від цих семи з половиною мільйонів тон дизпалива Україна отримує з Росії і Білорусі.
Головний імпортер російського дизелю з 2016 року — компанія Протон Енерджі, яка за даними ЗМІ близька до Віктора Медведчука.
Так от, ця компанія припинила закупівлю дизелю у Роснєфті одразу після санкцій, накладених персонально на Медведчука.
Сергій Куюн каже, що інший постачальник у квітні не з’явився, тож і травень і червень обіцяють бути досі напруженими.
Ще одна причина – капітальний ремонт на білоруському Мозирському нафтопереробному заводі.
Про ремонт було відомо ще на початку року, однак запасів в Україні не зробили.
Через це обсяги нашого найбільшого постачальника дизпалива скоротяться вдвічі з 240 до 120 тисяч тон.
За словами Сергія Куюна, маємо знайти в альтернативних джерелах біля 40% споживання дизпального, що є дуже великим викликом.
Ситуація ускладнюється і через погодні умови і активізацію польових робіт, кажуть експерти.
На скільки подорожчає дизель?
Та у результаті постраждає наш з вами гаманець.
Викласти за літр дизпалива, на думку експертів доведеться більше.
Сергій Куюн каже:
Чим більший буде дефіцит, тим більшим буде ця напруга цінова.
Щоправда, є можливість уникнути кризи і таки перекрити дефіцит дизпалива.
В такому випадку ціни на заправках не підскочать.
Україна може купити дизель деінде і привезти через порти.
Звісно і тут є кілька нюансів.
Йдеться про дуже великі обсяги – близько 270 тисяч тон палива, раніше максимальний портовий імпорт сягав 150 тон.
За словами експертів, уся логістична система має працювати як годинник, аби це паливо не просто доправили у порт, а його могли доставити по всій Україні.
Про те, чи вдасться нам уникнути кризи, дивіться у сюжеті Роксолани Влох.
Нагадаємо, раніше ми розповідали (не)відведення російських військ з Донбасу.
Фото: Pexels