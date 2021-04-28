В Україні подорожчає дизельне пальне? Чому і на скільки

В Україні злетіли ціни на дизпаливо.

І нинішні показники не межа. Солярка може подорожчати ще майже на 4 гривні.

Вся справа у перебоях із поставками.

Фахівці кажуть, у травні можливий дефіцит.

Але що трапилось? І скільки доведеться викласти за літр дизпалива?

Сратегічна важливість дизелю для України

Україна щороку споживає близько 11 млн тон палива – це і бензин і скраплений газ.

Але з них 7,5 мільйонів складає дизпальне, тобто аж 75% від усього споживання.

Директор “Консалтингової групи А-95” Сергій Куюн розповідає:

Десь половина цього обсягу йде на приватний транспорт, інша половина — на промисловість.

За словами фахівця, немалий відсоток іде на забезпечення військових.

Причини дефіциту

То чому виникла нестача такого стратегічного ресурсу?

По-перше, дві третини від цих семи з половиною мільйонів тон дизпалива Україна отримує з Росії і Білорусі.

Головний імпортер російського дизелю з 2016 року — компанія Протон Енерджі, яка за даними ЗМІ близька до Віктора Медведчука.

Так от, ця компанія припинила закупівлю дизелю у Роснєфті одразу після санкцій, накладених персонально на Медведчука.

Сергій Куюн каже, що інший постачальник у квітні не з’явився, тож і травень і червень обіцяють бути досі напруженими.

Ще одна причина – капітальний ремонт на білоруському Мозирському нафтопереробному заводі.

Про ремонт було відомо ще на початку року, однак запасів в Україні не зробили.

Через це обсяги нашого найбільшого постачальника дизпалива скоротяться вдвічі з 240 до 120 тисяч тон.

За словами Сергія Куюна, маємо знайти в альтернативних джерелах біля 40% споживання дизпального, що є дуже великим викликом.

Ситуація ускладнюється і через погодні умови і активізацію польових робіт, кажуть експерти.

На скільки подорожчає дизель?

Та у результаті постраждає наш з вами гаманець.

Викласти за літр дизпалива, на думку експертів доведеться більше.

Сергій Куюн каже:

Чим більший буде дефіцит, тим більшим буде ця напруга цінова.

Щоправда, є можливість уникнути кризи і таки перекрити дефіцит дизпалива.

В такому випадку ціни на заправках не підскочать.

Україна може купити дизель деінде і привезти через порти.

Звісно і тут є кілька нюансів.

Йдеться про дуже великі обсяги – близько 270 тисяч тон палива, раніше максимальний портовий імпорт сягав 150 тон.

За словами експертів, уся логістична система має працювати як годинник, аби це паливо не просто доправили у порт, а його могли доставити по всій Україні.

Про те, чи вдасться нам уникнути кризи, дивіться у сюжеті Роксолани Влох.

Нагадаємо, раніше ми розповідали (не)відведення російських військ з Донбасу.

Фото: Pexels

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