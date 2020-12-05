Для справжніх кіноманів: топ фільмів з Кіану Рівзом

Список культових фільмів з Кіану Рівзом у головній ролі.
Ну що, кіномани? Не знаєте, чим зайнятися, що переглянути, як розважитись або навпаки змусити себе мислити?
Любиш Кіану Рівза і не розумієш, чому він досі не отримав Оскар?
Тоді цей топ точно для тебе.
Отож, підбірка муві з актором:
Біл і Тед
Жанр: Комедія
Рейтинг IMDb: 6.1/10
Сюжет: Історія про Біла і Тейда (у минулому — справжніх розбишак).
Тепер — вони сім’янини, мужні чоловіки. Однак Біл і Тейд з підліткового віку мріяли стати рок-музикантами.
За цей час нічого не змінилось. А тут ще з’являється прибулець та нагадує про давнє пророкування.
Що ж він сказав чоловікам? Це та навіть більше дізнаєшся, ознайомившись з кінокартиною.
Джон Уік
Жанр: Бойовик, трилер
Рейтинг IMDb: 7.4/10
Сюжет: Джон Уік — колишній найманий вбивця, що вже давно зав’язав зі своїм минулим.
Однак, один із мафіозі вирішив привласнити його Mustang 1969.
Під час викрадення він вбиває собаку Дейзі — посмертний подарунок дружини Джона.
А далі? Дізнаєшься, переглянувши фільм.
До речі, є 3 частини, тому не гальмуй, а починай свій кіносеанс вже зараз.
До кісток
Жанр: Драма, комедія
Рейтинг IMDb: 6.8/10
Сюжет: Розповідь про двадцятирічну Еллен, яка бореться з анорексією.
Фільм про перипетії, які чекають дівчину, про її лікування на програмі Вільяма Бекхема, про взлети та падіння.
Хочеш знати більше? Мершій дивись кінокартину.
Матриця
Жанр: Бойовик, драма, фантастика
Рейтинг IMDb: 8.7/10
Сюжет: Томас Андерсон — молодий чоловік, який веде подвійне життя.
Удень він програміст у великій компанії, вночі — хакер Нео.
Одного разу на його персональний комп’ютер приходить дивне повідомлення: «Ти загруз у Матриці».
Про наступні дії Томаса та його захоплюючі пригоди дізнаєшься після перегляду.
Окрім цього, тут також є три частини. Тож не зволікай, адже часу потрібно багато.
Хто там
Жанр: Трилер
Рейтинг IMDb: 4.9/10
Сюжет: Еван — архітектор та справжній сім’янин відправляє свою родину за місто, а сам залишається вдома, щоб закінчити власний проєкт.
Але доля приготувала йому зовсім інше…
Інтригуюче, правда? Тоді запасайся смаколиками та починай дивитись муві.
Дім у озера
Жанр: Мелодрама, фантастика
Рейтинг IMDb: 6.8/10
Сюжет: Історія зосереджується на архітекторі, який живе в 2004 році, і лікарці, яка живе в 2006 році, вони дізнаються один про одного через листи, залишені у поштовій скриньці в будинку біля озера.
Сюжет розгортається протягом двох років.
Однак, що чекає Алекса та Кейт? Які моменти доведеться пережити?
Хутчіш дивись кінокартину, а потім ділись своїми враженнями.
Екзотичне весілля
Назва говорить сама за себе. Хоча, не поспішай робити висновки, переглянь фільм, адже він точно не залишить тебе байдужим.
Жанр: Драма, мелодрама, комедія
Рейтинг IMDb: 6.0/10
Сюжет: Кінострічка розповідає про знайомство Френка та Лінсі, які були запрошені на одне весілля.
Цікаво спостерігати за розвитком їх стосунків — від повної конфронтації до стану закоханості.
Адвокат диявола
Жанр: Трилер, жахи
Рейтинг IMDb: 7.5/10
Сюжет: Кевін Ломас — молодий адвокат прибуває до Нью-Йорку по запрошенню голови величезного юридичного концерну.
На новому місті роботи він почуває себе досить комфортно, йому подобаються люди, які його оточують….
Що ж не так? У чому «секрет» такої промовистої назви? Про що цей фільм насправді?
Костянтин. Повелитель темряви
Жанр: Жахи, фентезі
Рейтинг IMDb: 7.0/10
Сюжет: Джону Костянтину вдалося не тільки побувати в Пеклі, а й повернутися назад.
Він вдається до самогубства, але воскресає і знову потрапляє у світ живих…
Історія змушує замислитись, інтригує та викликає бажання ознайомитися з даною кінокартиною.
Донька Бога
Жанр: Фентезі, трилер, драма
Рейтинг IMDb: 4.3/10
Сюжет: Загадкове вбивство, детектив Скот Гелбен починає розслідування смерті свого напарника.
А ще він зустрічає Ізабель — дівчину, яка стала свідком якогось дивного явища…
Як будуть розгортатись події? До чого призведе їх зустріч?
Усі таємниці розгадаєте тільки переглянувши муві. Тому не зволікай та насолоджуйся.
Відпочинок після робочого дня — те, що тобі потрібно. А як же вечір без топових кінострічок з відомим Кіану Рівзом?
Тому швиденько вмикай гаджет та починай свій кіносеанс прямо зараз.Також по темі: Вілл Сміт: найкращі фільми з королем харизми Фільми з крутими спецефектами, які варто переглянути Найкращі новорічні фільми: що подивитись на зимові свята
Нагадаємо, раніше ми писали про фільми, засновані на реальних подіях.
Фото: IMDb