Із чим у тебе асоціюється Україна? Інтерактив до Дня Незалежності

Проходь інтерактив від Ранку у Великому Місті і допоможи дізнатися, які слова найчастіше асоціюються з Україною.

24 серпня наша держава відзначатиме 30-річчя Незалежності.

Це країна найдовшого музичного інструменту у світі — трембіти, найбільшої у Європі пустелі — Олешківських пісків.

“Щедрик” українського композитора Миколи Леонтовича наспівує уся планета, а станція метро “Арсенальна” — найглибша на Землі.

Міст у карпатському селищі Ворохта є одним із найбільших кам’яних мостів у світі.

Українська мова багата на зменшувальні форми, навіть слово «вороги» має зменшувально-пестливу форму — “вороженьки”.

А з чим у тебе асоціюється Україна? Ділись своїми варіантами в опитуванні та дивись, як в онлайн-режимі ти змінюєш хмару слів про Рідну.

Фото: Unsplash

