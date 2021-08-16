УКР
seach
ICTV - Разом краще
УКР
ICTV Ранок 16.08.2021 18:00
16.08.2021 18:00
Поділитися

Із чим у тебе асоціюється Україна? Інтерактив до Дня Незалежності

Із чим у тебе асоціюється Україна? Інтерактив до Дня Незалежності

Проходь інтерактив від Ранку у Великому Місті і допоможи дізнатися, які слова найчастіше асоціюються з Україною.

24 серпня наша держава відзначатиме 30-річчя Незалежності.

Це країна найдовшого музичного інструменту у світі — трембіти, найбільшої у Європі пустелі — Олешківських пісків.

Також по темі: На сайті Факти ICTV стартує голосування за найвизначніші події в історії України Відкрий Україну для світу. ТОП-10 сувенірів, які варто взяти із собою за кордон Мовний закон. Чому українцям доводиться виборювати державну мову

“Щедрик” українського композитора Миколи Леонтовича наспівує уся планета, а станція метро “Арсенальна” — найглибша на Землі.

Міст у карпатському селищі Ворохта є одним із найбільших кам’яних мостів у світі.

Українська мова багата на зменшувальні форми, навіть слово «вороги» має зменшувально-пестливу форму — “вороженьки”.

А з чим у тебе асоціюється Україна? Ділись своїми варіантами в опитуванні та дивись, як в онлайн-режимі ти змінюєш хмару слів про Рідну.

Нагадаємо, раніше ми публікували тест на знання столиць світу.

Фото: Unsplash 

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Теги: незалежність, Україна
16.08.2021 18:00



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Spelling error report

    The following text will be sent to our editors:

    Send
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь