Із чим у тебе асоціюється Україна? Інтерактив до Дня Незалежності

Проходь інтерактив від Ранку у Великому Місті і допоможи дізнатися, які слова найчастіше асоціюються з Україною.
24 серпня наша держава відзначатиме 30-річчя Незалежності.
Це країна найдовшого музичного інструменту у світі — трембіти, найбільшої у Європі пустелі — Олешківських пісків.Також по темі: На сайті Факти ICTV стартує голосування за найвизначніші події в історії України Відкрий Україну для світу. ТОП-10 сувенірів, які варто взяти із собою за кордон Мовний закон. Чому українцям доводиться виборювати державну мову
“Щедрик” українського композитора Миколи Леонтовича наспівує уся планета, а станція метро “Арсенальна” — найглибша на Землі.
Міст у карпатському селищі Ворохта є одним із найбільших кам’яних мостів у світі.
Українська мова багата на зменшувальні форми, навіть слово «вороги» має зменшувально-пестливу форму — “вороженьки”.
А з чим у тебе асоціюється Україна? Ділись своїми варіантами в опитуванні та дивись, як в онлайн-режимі ти змінюєш хмару слів про Рідну.
Нагадаємо, раніше ми публікували тест на знання столиць світу.
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