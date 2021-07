Мовний закон. Чому українцям доводиться виборювати державну мову

Українську мову відстояли в Конституційному суді. Там підтвердили, що він відповідає Основному закону. Тож тепер зазіхання проти української мови – це зазіхання проти Конституції України.

Але ж ми живемо в Україні, чому довелося захищати рідну мову?

Справа в тому, що 51 проросійських народних депутатів попереднього скликання намагалися довести, що ухвалений у 2019 році закон порушує права національних меншин та дискримінує російськомовних громадян України, бо російська повністю виключається на законодавчому рівні зі сфер суспільного життя.

Щоб перевірити закон на конституційність, нардепи і звернулися з поданням до КСУ.

Після двох років розгляду суд постановив, що закиди нардепів не відповідають дійсності.

Мовний закон не обмежує вільний розвиток, використання і захист мов нацменшин, зокрема і російської. Володіти українською – обов’язок кожного громадянина України. При цьому кожен вільний у виборі мов для приватного спілкування, йдеться у рішенні КСУ.

Чому мовний закон важливий, дивіться у відео.

