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Video: Мовний закон. Чому українцям доводиться виборювати державну мову

Українську мову відстояли в Конституційному суді. Там підтвердили, що він відповідає Основному закону. Тож тепер зазіхання проти української мови – це зазіхання проти Конституції України. Але ж ми живемо в Україні, чому довелося захищати рідну мову? Справа в тому, що 51 проросійських народних депутатів попереднього скликання намагалися довести, що ухвалений у 2019 році закон порушує права національних меншин та дискримінує російськомовних громадян України, бо російська повністю виключається на законодавчому рівні зі сфер суспільного життя. Щоб перевірити закон на конституційність, нардепи і звернулися з поданням до КСУ. [read_more_news] Після двох років розгляду суд постановив, що закиди нардепів не відповідають дійсності. Мовний закон не обмежує вільний розвиток, використання і захист мов нацменшин, зокрема і російської. Володіти українською  - обов’язок кожного громадянина України. При цьому кожен вільний у виборі мов для приватного спілкування, йдеться у рішенні КСУ. Чому мовний закон важливий, дивіться у відео. Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому стрімко зменшується населення України. Фото: Pexels

Мовний закон. Чому українцям доводиться виборювати державну мову
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Українську мову відстояли в Конституційному суді. Там підтвердили, що він відповідає Основному закону. Тож тепер зазіхання проти української мови – це зазіхання проти Конституції України.

Але ж ми живемо в Україні, чому довелося захищати рідну мову?

Справа в тому, що 51 проросійських народних депутатів попереднього скликання намагалися довести, що ухвалений у 2019 році закон порушує права національних меншин та дискримінує російськомовних громадян України, бо російська повністю виключається на законодавчому рівні зі сфер суспільного життя.

Щоб перевірити закон на конституційність, нардепи і звернулися з поданням до КСУ.

Також по темі: Закон про мову: що насправді він забороняє та чи утискає громадян 100 років тому населення Кубані говорило українською мовою Фільм Черкаси: яким має бути українське кіно про війну

Після двох років розгляду суд постановив, що закиди нардепів не відповідають дійсності.

Мовний закон не обмежує вільний розвиток, використання і захист мов нацменшин, зокрема і російської. Володіти українською  – обов’язок кожного громадянина України. При цьому кожен вільний у виборі мов для приватного спілкування, йдеться у рішенні КСУ.

Чому мовний закон важливий, дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому стрімко зменшується населення України.

Фото: Pexels

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ICTV / Ранок / Мовний закон. Чому українцям доводиться виборювати державну мову / 20.07.2021 12:10
20.07.2021 12:10

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