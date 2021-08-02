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ICTV Ранок 02.08.2021 16:15
02.08.2021 16:15
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На сайті Факти ICTV стартує голосування за найвизначніші події в історії України


Сайт Факти ICTV запускає голосування за знакові події в історії України, приурочене до 30-ї річниці незалежності України.

Пропонується обрати зі списку 100 подій в історії нашої держави п’ять найвизначніших.

Прочитати про 100 найважливіших подій в історії України та віддати свій голос можна тут.

Голосування розпочинається 2 серпня і триватиме до 20 серпня, після чого Факти ICTV підіб’ють підсумки і назвуть 10 найбільш знакових подій.

Проголошення незалежності чи Революція гідності? Ухвалення Конституції чи Революція на граніті? Лише ви обираєте події, які є найважливішими в історії нашої країни.

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Експерти спецпроекту

Для того, щоб скласти список зі 100 найважливіших подій в історії України, Факти ICTV опитали істориків та відомих медіаособистостей.

У опитуванні взяли участь:

  • Алім Алієв (заступник генерального директора Українського інституту);
  • Олег Бажан (кандидат історичних наук, дослідник історії української діаспори);
  • Ольга Балицька (депутат КМДА);
  • Олександр Богуцький (CEO Starlight Media);
  • Павло Гай-Нижник (доктор історичних наук);
  • Лілія Гриневич (екс-міністр освіти та науки України);
  • Ярослав Грицак (доктор історичних наук, професор Українського католицького університету);
  • Володимир Дмитрук (кандидат історичних наук, старший науковий співробітник НАН України);
  • Ігор Ісіченко (церковний та громадський діяч, архієпископ-емерит);
  • Вадим Карп’як (ведучий програми Свобода слова на ICTV);
  • Олександра Коваль (українська громадська діячка, екс-президент ГО Форум видавців);
  • Костянтин Кондратюк (український вчений-історик, доктор історичних наук, почесний професор Львівського університету);
  • Ганна Марущенко (очільниця Фундації регіональних ініціатив);
  • Тамара Марценюк (доцентка кафедри соціології, гендерна експертка Української гельсінської спілки з прав людини);
  • Юрій Мицик (доктор історичних наук, заслужений діяч науки і техніки України);
  • Володимир Молчанов (старший науковий співробітник Інституту історії НАН України);
  • Олександр Мусієнко (керівник центру військово-правових досліджень);
  • Ігор Рейтерович (керівник політико-правових програм українського Центру суспільного розвитку);
  • Ольга Сагайдак (мистецтвознавець);
  • Юрій Скіра (кандидат історичних наук);
  • Олександр Солонтай (керівник програми практичної політики, експерт Інституту політичної освіти);
  • Тарас Тополя (соліст гурту Антитіла);
  • Володимир Фесенко (голова правління Центру прикладних політичних досліджень Пента);
  • Максим Черкашин (співорганізатор музичного фестивалю Файне місто, керівник громадської організації Освітньо-аналітичнй центр);
  • Юрій Юзич (історик, голова Наглядової ради Пласт – НСОУ);
  • Василь Яблонський (кандидат історичних наук);
  • Олеся Яхно (політтехнолог, кандидат політичних наук);

Долучайтеся і ви до голосування. Давайте разом визначимо, які події мали доленосний вплив на хід історії країни.

Фото: Pixabay

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Теги: історія, Україна
02.08.2021 16:15



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