На сайті Факти ICTV стартує голосування за найвизначніші події в історії України

Сайт Факти ICTV запускає голосування за знакові події в історії України, приурочене до 30-ї річниці незалежності України.
Пропонується обрати зі списку 100 подій в історії нашої держави п’ять найвизначніших.
Прочитати про 100 найважливіших подій в історії України та віддати свій голос можна тут.
Голосування розпочинається 2 серпня і триватиме до 20 серпня, після чого Факти ICTV підіб’ють підсумки і назвуть 10 найбільш знакових подій.
Проголошення незалежності чи Революція гідності? Ухвалення Конституції чи Революція на граніті? Лише ви обираєте події, які є найважливішими в історії нашої країни.Також по темі: Відкрий Україну для світу. ТОП-10 сувенірів, які варто взяти із собою за кордон Мовний закон. Чому українцям доводиться виборювати державну мову Защебетати солов'їною: мобільні додатки для вивчення української мови
Експерти спецпроекту
Для того, щоб скласти список зі 100 найважливіших подій в історії України, Факти ICTV опитали істориків та відомих медіаособистостей.
У опитуванні взяли участь:
- Алім Алієв (заступник генерального директора Українського інституту);
- Олег Бажан (кандидат історичних наук, дослідник історії української діаспори);
- Ольга Балицька (депутат КМДА);
- Олександр Богуцький (CEO Starlight Media);
- Павло Гай-Нижник (доктор історичних наук);
- Лілія Гриневич (екс-міністр освіти та науки України);
- Ярослав Грицак (доктор історичних наук, професор Українського католицького університету);
- Володимир Дмитрук (кандидат історичних наук, старший науковий співробітник НАН України);
- Ігор Ісіченко (церковний та громадський діяч, архієпископ-емерит);
- Вадим Карп’як (ведучий програми Свобода слова на ICTV);
- Олександра Коваль (українська громадська діячка, екс-президент ГО Форум видавців);
- Костянтин Кондратюк (український вчений-історик, доктор історичних наук, почесний професор Львівського університету);
- Ганна Марущенко (очільниця Фундації регіональних ініціатив);
- Тамара Марценюк (доцентка кафедри соціології, гендерна експертка Української гельсінської спілки з прав людини);
- Юрій Мицик (доктор історичних наук, заслужений діяч науки і техніки України);
- Володимир Молчанов (старший науковий співробітник Інституту історії НАН України);
- Олександр Мусієнко (керівник центру військово-правових досліджень);
- Ігор Рейтерович (керівник політико-правових програм українського Центру суспільного розвитку);
- Ольга Сагайдак (мистецтвознавець);
- Юрій Скіра (кандидат історичних наук);
- Олександр Солонтай (керівник програми практичної політики, експерт Інституту політичної освіти);
- Тарас Тополя (соліст гурту Антитіла);
- Володимир Фесенко (голова правління Центру прикладних політичних досліджень Пента);
- Максим Черкашин (співорганізатор музичного фестивалю Файне місто, керівник громадської організації Освітньо-аналітичнй центр);
- Юрій Юзич (історик, голова Наглядової ради Пласт – НСОУ);
- Василь Яблонський (кандидат історичних наук);
- Олеся Яхно (політтехнолог, кандидат політичних наук);
Долучайтеся і ви до голосування. Давайте разом визначимо, які події мали доленосний вплив на хід історії країни.
Фото: Pixabay