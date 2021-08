На сайті Факти ICTV стартує голосування за найвизначніші події в історії України

Сайт Факти ICTV запускає голосування за знакові події в історії України, приурочене до 30-ї річниці незалежності України.

Пропонується обрати зі списку 100 подій в історії нашої держави п’ять найвизначніших.

Прочитати про 100 найважливіших подій в історії України та віддати свій голос можна тут.

Голосування розпочинається 2 серпня і триватиме до 20 серпня, після чого Факти ICTV підіб’ють підсумки і назвуть 10 найбільш знакових подій.

Проголошення незалежності чи Революція гідності? Ухвалення Конституції чи Революція на граніті? Лише ви обираєте події, які є найважливішими в історії нашої країни.

Для того, щоб скласти список зі 100 найважливіших подій в історії України, Факти ICTV опитали істориків та відомих медіаособистостей.

У опитуванні взяли участь:

Долучайтеся і ви до голосування. Давайте разом визначимо, які події мали доленосний вплив на хід історії країни.

Фото: Pixabay

