Відкрий Україну для світу. ТОП-10 сувенірів, які варто взяти із собою за кордон

Коли збираєшся їхати в іншу країну, з головою занурюєшся у приємні клопоти.

Проте, коли доходить справа до демонстрації іноземцям нашої багатоманітної культури, може виникнути численна кількість запитань.

Ранок у Великому Місті подбав про те, щоб саме через тебе і твої приємні сувенірчики, світ дізнався про унікальність нашої держави.

Читай та зберігай собі на випадок подорожей, культурних обмінів чи просто візитів до друзів за кордон.

Почнемо з найбільш очевидного.

Вишиванки — це ідеальний дарунок для тих, хто цінує не лише традиційний підтекст, а й практичність.

До речі, обмежуватись сувенірними вишиванками з ринку не обов’язково.

Якщо є можливість та бажання, можна обрати якусь модну модель від українських брендів, і показати наскільки ж стильною буває Україна.

Не варто зосереджуватися лише на вишиванках, коли у нас є стільки різноманітних аксесуарів.

І це не лише буси, коралі та браслетики.

Варто звернути увагу ще й на хустки, які здавна користуються величезною популярністю серед українок.

Обрати можна від традиційних вовняних до осучаснених шовкових моделей.

За народними повір’ями обереги здатні захистити будинок від зла і принести у сім’ю щастя.

Тому, як ніколи доречно, буде зробити такий-от подарунок із сенсом людям, яких ви цінуєте чи поважаєте.

У якості захисних символів також частенько виступають підкови, насіння, засушені квіти, лікувальні трави, мініатюрні глиняні глечики та інше.

Навіть, якщо ти не є прихильником оберегів, перед цим встояти не зможеш.

Писанки, як ніщо інше, символізують автентичність нашої держави.

До того ж кожен орнамент має своє особливе значення.

Тож у різнобарвний розпис можна зашифрувати якесь повідомлення.

Проте найкраще у писанках те, що дарувати їх можна не лише на Великодні свята!

Мусимо окремо виділити ще один традиційний оберіг, який став яскравим прикладом українського прикладного мистецтва.

Мотанка — не просто вузликова лялька, зроблена з тканини.

Це ще й чудовий спосіб продемонструвати іноземцям багатсто нашої культури за допомогою естетики.

Їх називають зозулками, свистулицями, свистульками…

Ці традиційні свистки, виконані у формі пташки, легко впізнати і на вигляд, і на звук.

Такий подарунок, як і дерев’яні сопілочки, особливо потішить малечу.

З України можна й треба везти посуд, адже варіантів є безліч.

Тут і глиняні горщечки, які недавно пережили друге переродження у дизайнерських студіях.

І сервізи з автентичним петриківським розписом.

І дерев’яні вироби, розмальовані національною символікою.

А можна всього по-трішки, щоб продемонструвати іноземцям креатив наших предків.

От, коли всі досхочу намилуються українським мистецтвом, можна буде пригостити їх традиційними смаколиками.

Мова піде не про стереотипне сало.

Українські солодощі і шоколад вигідно представлять і тебе, і країну — це, звісно, за умови, що людина, якій ти везтимеш подарунок, любить солодке.

Обирай свого улюбленого виробника і розповідай про нього іноземцям!

Краще солодке смакуватиме із корисним чаєм.

Карпатське різнотрав’я неодмінно перенесе вашу компанію в українські гори, на колоритну Гуцульщину.

Аморатно, смачно та корисно!

Якщо ти їдеш вгості до буквоїдів, які люблять вивчати інші культури не лише через сувеніри, тоді обов’язково захопи із собою якусь книгу про Україну.

Зараз є немало англомовних творів, які мають на меті розповідати про нашу державу цілому світу.

Ось, наприклад, книги Awesome Ukraine, Interesting Chernobyl, Kyiv by Locals тощо.

Також можна привезти артбуки, основною частиною яких є візуальна складова.

Фото: Unsplash

