Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
УКР
УКР
ICTV / Ранок / Настя Каменських назвала 3 продукти, з яких складається її раціон / 28.05.2019 11:47

Настя Каменських назвала 3 продукти, з яких складається її раціон

0

Пліткують, що зіркам тільки лобстери і червону ікру подавай. Чутки чутками, а от як воно  насправді спитаємо в них самих.

Іраклі Макацарія, кінопродюсер: «Я не їм лобстерів і чорну ікру кожен день, однозначно».

Ектор Хіменес Браво, шеф-кухар: якщо я буду їсти тільки лобстерів, я буду банкротом.

Деякі знаменитості і справді непогано заробляють. А раз так, то, напевно, і на столі у них, якщо й не дорогезні лобстери, то хоча б недешеві устриці, фуа-гра і трюфелі? Ми спитали! Щоб ви, раптом що, знали, чим частувати зірок!

Настя Каменських (NK), співачка: «Рибу я їм, м’ясо – телятину чи кролика. І все».

Також по темі: Настя Каменських: найкращі модні образи та цікаві факти

Фагот, соліст гурту ТНМК: «У мене борщ із горілочкою».

Катерина Сільченко, дизайнер: «Обожнюю лікарську ковбаску».

Потап, лідер гурту MOZGI:  У мене сосисочки і гречечка. А чому ні? Я знаю одну дівчину, яка носить величезні діаманти в ушах по 25-100 тисяч доларів, а в неї улюблена страва – це кров’янка.

Проте є серед зірок і такі, в яких і у вухах, і на тарілках тисячі доларів. Вони не соромляться своїх вишуканих смаків і відверто заявляють – аби що до їхнього зіркового рота не потрапить!

Камалія, співачка: «Якщо чесно, то я обожнюю крабів, лобстерів, мідій».

Оля Цибульська, телеведуча: любстери й ікру, звичайно, я теж люблю,  і морепродукти. Тому що мені подобається іспанська кухня».

Лобстери чи сосиски, в фешенебельному ресторані чи в придорожній кафешці – зірки під настрій обирають, де і чим заповнювати свій зірковий шлунок. Не нам їм до рота заглядати! Хоча, чому б і не позаглядати? 🙂

Більше дивіться у відео

Нагадаємо, раніше  Настя Каменських виклала в Instagram фото в одній білизні

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: зірки, Камалія, Мирослава Мандзюк, Настя Каменських, Оля Цибульська, Плітки, Потап
28.05.2019 11:47
0



Загрузка...

Топ відео

ЩЕ

Гарячі матеріали

ЩЕ

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати