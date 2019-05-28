Настя Каменських назвала 3 продукти, з яких складається її раціон

Пліткують, що зіркам тільки лобстери і червону ікру подавай. Чутки чутками, а от як воно насправді спитаємо в них самих.

Іраклі Макацарія, кінопродюсер: «Я не їм лобстерів і чорну ікру кожен день, однозначно».

Ектор Хіменес Браво, шеф-кухар: якщо я буду їсти тільки лобстерів, я буду банкротом.

Деякі знаменитості і справді непогано заробляють. А раз так, то, напевно, і на столі у них, якщо й не дорогезні лобстери, то хоча б недешеві устриці, фуа-гра і трюфелі? Ми спитали! Щоб ви, раптом що, знали, чим частувати зірок!

Настя Каменських (NK), співачка: «Рибу я їм, м’ясо – телятину чи кролика. І все».

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Фагот, соліст гурту ТНМК: «У мене борщ із горілочкою».

Катерина Сільченко, дизайнер: «Обожнюю лікарську ковбаску».

Потап, лідер гурту MOZGI: У мене сосисочки і гречечка. А чому ні? Я знаю одну дівчину, яка носить величезні діаманти в ушах по 25-100 тисяч доларів, а в неї улюблена страва – це кров’янка.

Проте є серед зірок і такі, в яких і у вухах, і на тарілках тисячі доларів. Вони не соромляться своїх вишуканих смаків і відверто заявляють – аби що до їхнього зіркового рота не потрапить!

Камалія, співачка: «Якщо чесно, то я обожнюю крабів, лобстерів, мідій».

Оля Цибульська, телеведуча: любстери й ікру, звичайно, я теж люблю, і морепродукти. Тому що мені подобається іспанська кухня».

Лобстери чи сосиски, в фешенебельному ресторані чи в придорожній кафешці – зірки під настрій обирають, де і чим заповнювати свій зірковий шлунок. Не нам їм до рота заглядати! Хоча, чому б і не позаглядати? 🙂

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Нагадаємо, раніше Настя Каменських виклала в Instagram фото в одній білизні

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