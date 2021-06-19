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ICTV Ранок 19.06.2021 14:50
19.06.2021 14:50
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Під час навантажень і стресів. Нутриціолог розповіла, як підтримати організм у важкі часи


Як підтримати організм в умовах сильного навантаження (робочий ритм, стрес)? Нутриціолог Анастасія Голобородько дала 5 простих, але дієвих порад.

1. Щодня лягати спати до 23.00.

2. Пропити курс вітаміну D у дозуванні 5000МЕ, капсули вживати зранку. Це сильний імуномодулятор і «вмикач» настрою. За словами нутриціологині, дефіцит цього вітаміну у 45 людей із 50.

3. Пропити рослинний адаптоген, наприклад екстракт родіоли рожевої. Може бути й інший – лимонник, ехінацея, елеутерокок, готу кола тощо.

Адаптогени – це речовини, які допомагають організму адаптуватися до стресів і несприятливих умов навколишнього середовища.

4. Снідати протягом 30-40 хвилин після пробудження.

Вечеря може бути опціональною, а от сніданки та обіди – обов’язкові.

У їжі зробити упор на корисні жири – горіхи, авокадо, жирна риба, насіння, кунжут. Зелень і овочі варто включити до кожного прийому їжі.

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5. Виключити солодкі перекуси.

Замість тістечок і цукерок обирай корисні смаколики – мигдаль, горіховий чи льняний хлібець, гуакамоле, хумус, сир, насіння.

Якщо дуже хочеться, можна дозволити собі шматочок якісного чорного шоколаду або чіа-пудинг.

6. Медитувати. У будь-який спосіб, головне – щодня.

Нагадаємо, раніше психотерапевтка розповіла, де брати позитивні емоції.

Фото: Pexels

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Теги: Здоров'я, корисні поради, правильне харчування
19.06.2021 14:50



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