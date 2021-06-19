Під час навантажень і стресів. Нутриціолог розповіла, як підтримати організм у важкі часи

Як підтримати організм в умовах сильного навантаження (робочий ритм, стрес)? Нутриціолог Анастасія Голобородько дала 5 простих, але дієвих порад.
1. Щодня лягати спати до 23.00.
2. Пропити курс вітаміну D у дозуванні 5000МЕ, капсули вживати зранку. Це сильний імуномодулятор і «вмикач» настрою. За словами нутриціологині, дефіцит цього вітаміну у 45 людей із 50.
3. Пропити рослинний адаптоген, наприклад екстракт родіоли рожевої. Може бути й інший – лимонник, ехінацея, елеутерокок, готу кола тощо.
Адаптогени – це речовини, які допомагають організму адаптуватися до стресів і несприятливих умов навколишнього середовища.
4. Снідати протягом 30-40 хвилин після пробудження.
Вечеря може бути опціональною, а от сніданки та обіди – обов’язкові.
У їжі зробити упор на корисні жири – горіхи, авокадо, жирна риба, насіння, кунжут. Зелень і овочі варто включити до кожного прийому їжі.Також по темі: Топ продуктів, які допомагають від алергії Топ продуктів, які піднімуть імунітет на новий рівень Смачні антидепресанти: ТОП продуктів, які покращують настрій
5. Виключити солодкі перекуси.
Замість тістечок і цукерок обирай корисні смаколики – мигдаль, горіховий чи льняний хлібець, гуакамоле, хумус, сир, насіння.
Якщо дуже хочеться, можна дозволити собі шматочок якісного чорного шоколаду або чіа-пудинг.
6. Медитувати. У будь-який спосіб, головне – щодня.
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