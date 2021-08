Шкідлива їжа. Від чого варто відмовитися, а на що зробити більший акцент: поради дієтолога

Фаст-фуд, чипси, сухарики, кетчуп, майонез, білий хліб, консерви, газовані напої, сіль та цукор – все це смаколики з розділу “шкідлива їжа”.

Яку ми щодня вживаємо, навіть не замислюючись над наслідками, які згодом можуть проявитися на нашому здоров’ї.

І лише тоді, коли організм подає нам тривожний сигнал SOS для порятунку, починаємо змінювати свій раціон харчування.

Раціон дорослої, здорової людини повинен бути збалансованим. Адже для нормального функціонування організму потрібні усі необхідні білки, жири та вуглеводи, причому в правильній кількості.

«Тарілка здорового харчування: 1/4 – каша або картопля; 1/4 – білкова страва: птиця/мясо/риба/яйця/сир; 1/2 тарілки – різноманітні овочі. 1-2 шматочки цільнозернового хліба або хлібців. А на десерт – 100-150 гр фруктів або ягід», – розповіла дієтолог.

Нижче додаємо фото.

Інфографіка: МОЗ

Здорове та збалансоване харчування, у першу чергу, це фрукти та овочі. Усі радять їх багато їсти, бо вони містять чимало вітамінів та мінералів, але зловживати цими продутками дієтологи не радять.

Коли краще їсти фрукти: натщесерце, після їжі чи змішувати з основним прийомом? Відповідь на це запитання дала дієтолог, терапевт Юлія Поворознюк.

Поняття про вітаміни вперше ввів амереканець Казимир Функ біохімік польського походження у 1912 році.

Назвавши їх «vital amines» тобто «аміни життя», він думав, що усі потрібні для організму корисні сполуки – це аміни. Але виявилося, що не всі вітаміни є амінами, але цей термін так і продовжив існувати.

Згодом виявилося, що частина так званих вітаміноподібних речовин синтезується в організмі.

Проте, не всіма вітамінами та мінералами можна наситити свій організм взявши їх із продуктів харчування.

Не всі продукти, які ми звикли вживати, несуть користь для нашого організму. Є такі, що, навпаки, погіршують стан здоров’я. Наприклад, пришвидшують старіння нашого організму.

Щоб цьому запобігти, потрібно знати, що саме згубно впливає на наш організм, аби виключити їх зі свого щоденного раціону.

Смажити чи тушкувати – це вічне запитання усіх господить.

Зараз кулінарам відомо понад 20 видів рослинних олій: соняшникова, горіхова, лляна, кунжутна, гірчична, конопляна, мигдалева, гарбузова, арахісова, амарантова, з насіння розторопші, виноградних кісточох тощо.

Усі їх можна використовувати, але от смажити можна не на всіх.

Якщо ж ти веган(ка) або ж вегератіан(ка) то потрібно вміло замінювати м’ясо та продукти тваринного походження іншими. Варто скласти збалансований раціон із рослинних білків.

Якщо ти дослухаєшся цих порад і зміниш свій раціон, огранізм точно дякуватиме тобі здоровою шкірою та гарним самопочуттям.

Фото: Pexels

