Шкідлива їжа. Від чого варто відмовитися, а на що зробити більший акцент: поради дієтолога

Їжа – джерело енергії та задоволення. Проте сьогодні меню багатьох із нас перетворилося на низку небезпечних та шкідливих страв, які шкодять нашому організму. Картопля фрі аба бургер на сніданок – отрута? Смажені котлети шкодять фігурі? Навіть маленькі бульбашки у газованих напоях приховують зовсім не маленьку небезпеку. Тож Ранок у Великому Місті разом з дієтологом, терапевтом Юлією Поворознюк детально розповість тобі про корисну та шкідливу їжу.

Фаст-фуд, чипси, сухарики, кетчуп, майонез, білий хліб, консерви, газовані напої, сіль та цукор – все це смаколики з розділу “шкідлива їжа”.

Яку ми щодня вживаємо, навіть не замислюючись над наслідками, які згодом можуть проявитися на нашому здоров’ї.

І лише тоді, коли організм подає нам тривожний сигнал SOS для порятунку, починаємо змінювати свій раціон харчування.

Слід відмовитися від смажених продуктів, транс-жирів, а саме: маргарину, кондитерського жиру, суміші для випікання. Всі ці продукти містять шкідливий жир, що стимулює запалення в підшлунковій залозі, печінці та судинах. Намагайтеся також мінімізувати й вживання цукру та промислових виробів: ковбас, сосисок, сардельок, кетчупів, соусів, майонезів тощо, – радить дієтолог.

Раціон дорослої, здорової людини повинен бути збалансованим. Адже для нормального функціонування організму потрібні усі необхідні білки, жири та вуглеводи, причому в правильній кількості.

«Тарілка здорового харчування: 1/4 – каша або картопля; 1/4 – білкова страва: птиця/мясо/риба/яйця/сир; 1/2 тарілки – різноманітні овочі. 1-2 шматочки цільнозернового хліба або хлібців. А на десерт – 100-150 гр фруктів або ягід», – розповіла дієтолог.

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Інфографіка: МОЗ

Здорове та збалансоване харчування, у першу чергу, це фрукти та овочі. Усі радять їх багато їсти, бо вони містять чимало вітамінів та мінералів, але зловживати цими продутками дієтологи не радять.

Коли краще їсти фрукти: натщесерце, після їжі чи змішувати з основним прийомом? Відповідь на це запитання дала дієтолог, терапевт Юлія Поворознюк.

«Фрукти та ягоди краще їсти як десерт, після основного прийому їжі. Вони дуже солодкі, мають багато фруктози та глюкози. Аби не провокувати стрімкого підйому цукру та інсуліну, натщесерце краще їх не вживати», – коментує пані Юлія

Поняття про вітаміни вперше ввів амереканець Казимир Функ біохімік польського походження у 1912 році.

Назвавши їх «vital amines» тобто «аміни життя», він думав, що усі потрібні для організму корисні сполуки – це аміни. Але виявилося, що не всі вітаміни є амінами, але цей термін так і продовжив існувати.

Згодом виявилося, що частина так званих вітаміноподібних речовин синтезується в організмі.

Проте, не всіма вітамінами та мінералами можна наситити свій організм взявши їх із продуктів харчування.

«Організм не може отримувати лише з їжі вітамін D. Його синтезує шкіра під впливом ульотрафіолету з середини квітня до середини травня. Тому бажано 20 хвилин перебувати на сонці з 10:00 до 16:00, не прикриваючи верхні та нижні кінцівки. А от на голові має бути кепка або капелюх. Обов’язково потрібно знати свій рівень вітаміну D та підтримувати його в нормі», – говорить дієтолог.

Не всі продукти, які ми звикли вживати, несуть користь для нашого організму. Є такі, що, навпаки, погіршують стан здоров’я. Наприклад, пришвидшують старіння нашого організму.

Щоб цьому запобігти, потрібно знати, що саме згубно впливає на наш організм, аби виключити їх зі свого щоденного раціону.

«Пришвидшує старіння шкіри – цукор, що викликає утворення кінцевих продуктів глікації (злипання глюкози з білками колагену і появу зморшок). Трансжири, цукор та надлишок насичених жирів запускають хронічне запалення, пошкодження стінок судин і формування атеросклеротичних бляшок», – додає дієтолог.

Смажити чи тушкувати – це вічне запитання усіх господить.

Зараз кулінарам відомо понад 20 видів рослинних олій: соняшникова, горіхова, лляна, кунжутна, гірчична, конопляна, мигдалева, гарбузова, арахісова, амарантова, з насіння розторопші, виноградних кісточох тощо.

Усі їх можна використовувати, але от смажити можна не на всіх.

«Смажити взагалі некорисно, намагайтеся тушкувати на маленькому вогні до утворення коричневоі кірки. Використовуйте масло чи олію, які піддається термообробці без утворення токсичних речовин. Добре: вершкове, топлене, кокосове, оливкове тощо. Не витримують високих температур та перетворюються на транс-жири соняшникова, кукурудзяна, кунжутна та інші рослинні оліі. На них краще не смажити і не тушкувати», – говорить пані Юлія

Якщо ж ти веган(ка) або ж вегератіан(ка) то потрібно вміло замінювати м’ясо та продукти тваринного походження іншими. Варто скласти збалансований раціон із рослинних білків.

«Усі 3 прийоми їжі повиненні включати білок, наприклад, на ранок горіхи, в обід сочевиця, а на вечерю гриби. Білок дає відчуття ситості. Також додавати в 3 прийоми їжі жири та вуглеводи. Але не зловживати простими вуглеводами, такими як хлібобулочні вироби чи фрукти. Також бажано додатково пити вітамін D, залізо, вітамін В12 та інші, відповідно до аналізів. Але перед цим варто прокунсультуватися з лікарем. Та рекомендовано при такому типі харчування 2 рази на рік робити чек-апи, тобто оцінку стану організму», – радить дієтолог.

Якщо ти дослухаєшся цих порад і зміниш свій раціон, огранізм точно дякуватиме тобі здоровою шкірою та гарним самопочуттям.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про продукти які не можна вживати на снідонок.

Фото: Pexels

Аліна Шевчук

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