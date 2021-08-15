Податок на нерухомість: як оплатити, якщо квитанція не надійшла

Як оплатити податок на нерухомість.
Українці, які володіють нерухомістю великої площі, мають заплатити за кожен надлишковий квадратний метр.
Це податок на нерухомість, який є обов’язковим платежем.
Термін його оплати стікає 1 вересня.
Часу обмаль, та ще й у багатьох виникли проблеми: куди і як оплачувати.
До 1 липня податкова мала надіслати поштою листи з реквізитами, але чимало українців їх так і не отримали.
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На кого поширюється збір
Податок на нерухоме майно насправді не новий.
Але щороку про нього згадують саме влітку, коли підходить час його погасити.
Він діє не лише в Україні, а і у понад 130 країнах світу: Польщі, Словаччині, Литві, Канаді, Великій Британії, США та інших.
В Україні податок поширюється на будь-яку фізичну чи юридичну особу, яка має нерухоме майно.
Причому, як житлове так і нежитлове.Також по темі: Нерухомість подорожчає удвічі? До чого призведуть зміни в Податковому кодексі України Податок на нерухомість: кому і скільки доведеться заплатити Новий податок на нерухомість: кому і скільки доведеться платити
Як відбуваються нарахування
В Україні існує онлайн-реєстр нерухомого майна. Доступ до нього має податкова.
Вона обраховує нарахування за відповідними ставками і направляє рекомендовані листи з сумою, яку має сплатити власник нерухомості.
Розмір податку може різнитися в залежності від міста.
Сільська, селищна, міська рада або рада об’єднаних територіальних громад встановлює його з урахуванням мінімальної заробітної плати.
Експерти кажуть: є декілька причин, чому податкові-повідомлення не доходять до адресата. Які саме?
Дивіться у відео.
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