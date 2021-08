Податок на нерухомість: як оплатити, якщо квитанція не надійшла

Як оплатити податок на нерухомість.

Українці, які володіють нерухомістю великої площі, мають заплатити за кожен надлишковий квадратний метр.

Це податок на нерухомість, який є обов’язковим платежем.

Термін його оплати стікає 1 вересня.

Часу обмаль, та ще й у багатьох виникли проблеми: куди і як оплачувати.

До 1 липня податкова мала надіслати поштою листи з реквізитами, але чимало українців їх так і не отримали.

Як не заробити штраф за несплату і не обрости податковими боргами?

Податок на нерухоме майно насправді не новий.

Але щороку про нього згадують саме влітку, коли підходить час його погасити.

Він діє не лише в Україні, а і у понад 130 країнах світу: Польщі, Словаччині, Литві, Канаді, Великій Британії, США та інших.

В Україні податок поширюється на будь-яку фізичну чи юридичну особу, яка має нерухоме майно.

Причому, як житлове так і нежитлове.

В Україні існує онлайн-реєстр нерухомого майна. Доступ до нього має податкова.

Вона обраховує нарахування за відповідними ставками і направляє рекомендовані листи з сумою, яку має сплатити власник нерухомості.

Розмір податку може різнитися в залежності від міста.

Сільська, селищна, міська рада або рада об’єднаних територіальних громад встановлює його з урахуванням мінімальної заробітної плати.

Експерти кажуть: є декілька причин, чому податкові-повідомлення не доходять до адресата. Які саме?

Дивіться у відео.

Фото: Unsplash

