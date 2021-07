Нерухомість подорожчає удвічі? До чого призведуть зміни в Податковому кодексі України

В Україні зміниться оподаткування.

Верховна Рада ухвалила у першому читанні ресурсний законопроект, за яким хочуть внести зміни в Податковий кодекс.

У ЗМІ документ називають антиолігархічним.

Планується збільшення ренти на видобуток залізної руди, введення акцизу на зелену енергетику та підвищення у декілька разів екоподатку.

Та в цьому законопроекті передбачені такі норми, які можуть вдарити і по кожному з нас.

Уряд хоче розширити повноваження податківців, щоб ті мали можливість стягнути кошти з банківського рахунку без рішення суду, у разі заборгованості по сплаті податків.

Обкладати пиво акцизом планують в залежності від міцності напою, а не літражу.

Змінитися податок може і на тютюнові вироби.

Більше надходжень держава очікує навіть від малих фермерів.

Зараз, якщо ти продаєш вирощений врожай з ділянки понад 2 гектари, мусиш платити 18%.

У разі ухвалення змін, розмір ділянок, з врожаю з яких потрібно буде сплачувати податки, планують знизити до півгектара.

Якщо законопроект ухвалять, то збільшитися вартість може і на мобільний зв’язок.

Через те, що оператори платитимуть за користування радіочастотами додатково на 5%.

Та найбільшого обурення викликало нове ПДВ на нерухомість, про яке ми поговоримо далі.

У профільному комітеті ВР пояснили:

За словами голови комітету Данила Гетманцева, протягом багатьох років створювалися преференції для великого бізнесу, який отримував додатковий дохід, бо не сплачував податки.

За рахунок їх ліквідації Уряд очікує надходження в бюджет близько 50 млрд гривень щорічно.

Забудовників хочуть зобов’язати платити ПДВ 20% за усі операції з нерухомістю.

Зараз існує пільга, за якою вони платять ПДВ тільки при першій постановці житла фонду.

Це зазвичай відбувається на початкових стадіях будівництва і за мінімальною ціною, тому податок незначний.

Далі ви купуєте квартиру вже не у забудовника, а у фонду і автоматично спрацьовує пільга.

Нині її хочуть залишити лише для нерухомості, збудованої за державний кошт.

У міністерстві фінансів наголошують, що ця норма стосуватиметься саме посередників на будівельному ринку, які отримують шалені прибутки, а до бюджету не сплачують ПДВ та податку на прибуток.

За статистикою, обсяг таких доходів складає більше 22 млрд грн на рік.

Та експерти вважають зміни загрозою для будівельної галузі.

Президент Конфедерації будівельників України Лев Парцхаладзе каже:

“Якщо за цей законопроект у другому читанні проголосують, то, думаю, як мінімум вдвічі може підвищитися вартість житла. Відповідно, різко впаде його введення в експлуатацію і впадуть продажі. І держава замість того, щоб збільшити надходження від податків, навпаки, отримає ще менше”.

Скасувати пільги планують і під час продажу вторинного житла.

Фізичні особи, які продаватимуть на рік більше, ніж дві квартири, платитимуть збір.

Мовляв, при однаковій собівартості будівництва податки не мають прямого впливу на вартість житла, яка формується у більшості випадків попитом на ринку.

Але, наприклад, коли забудовник розраховує вартість, за яку планує продавати вам квартиру, він буде вкладати в неї всі видатки, в тому числі й нові податки. Що вплине на кінцеву вартість нерухомості.

Детальніше про це дивіться у сюжеті Ксенії Богуславської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як розпізнати фінансову піраміду.

Фото: Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.