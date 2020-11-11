Новий податок на нерухомість: кому і скільки доведеться платити

Власники нерухомості, яка зараз не обкладена податком, будуть його сплачувати, залежно від оціночної вартості.

Але це не все — податками обкладуть майно загалом. Як от, приміром, транспорт та сільгоспземелі.

Нове оподаткування запропонували у комітеті Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.

Що це означає?

Зараз оподатковується нерухомість, яка перевищує встановлений ліміт. Наприклад, квартири понад 60 кв метрів та приватні будинки — понад 120.

Але планують враховувати лише оціночну вартість майна.

Голова комітету Данило Гетманцев пояснює, що зараз податкове навантаження на платників несправедливе. Адже вартість двох об’єктів в різних районах відрізняється, а платити за них мають однаково.

Нині законотворці звернулися до фахівців з проханням прокоментувати проект. Потім комітет планує його зареєструвати.

Там в принципі поставлена благородна й правильна ціль. Вона полягає в тому, щоб ми перейшли на оподаткування реальної вартості об’єктів нерухомості. Так, там є і пільги, які виключають з-під оподаткування основну масу громадян, у яких звичайні квартири і будинки. Але ідея в тому, щоб обкладати податками ті об’єкти, які підлягають цьому процесу в залежності від їх ринкової ціни. При чому, мова йде не тільки про житлову нерухомість, але також і про промислові будівлі та споруди, які, до речі, до цих пір не підлягали оподаткуванню. Тож з цією метою не можна не погодитися, — каже Михайло Соколов, член Наглядової ради українського бізнесу.

Які розміри податків?

Планується, що сума податку для нежитлової нерухомості буде становити 0,3 %, для житлової — 0,2% від оціночної вартості.

Тобто за квартиру, оцінену в один мільйон гривень, доведеться заплатити 2000 гривень на рік.

Експерт економічної експертної платформи Олег Гетман каже:

Ми вважаємо, що не варто диференціювати ставки, тому що це привід для маніпуляції. Варто встановити щось середнє, наприклад — 0,25, і нехай вона буде і для житлової, і для нежитлової нерухомості.

Хто буде оцінювати вартість майна?

Проектом передбачено, що це будуть експерти, яких відбиратиме уповноважений орган — фонд держмайна.

Але експерти вважають, що людський фактор необхідно виключити, адже він лише підвищить корупційні ризики.

Ну от навіщо нам експерти? Мабуть, потрібні через те, що ми не можемо сформулювати конкретні правила, за якими така б оцінювалась вартість. Наївно сподіваюся на те, що такі оцінювачі будуть давати справедливу, а не завищену ціну. Зрозуміло, що цього не буде. Ми просто створюємо нічим не контрольований інструмент мобілізації доходів до бюджету, — переконаний Михайло Соколов.

Натомість оцінка нерухомого майна має відбуватися в автоматичному режимі. Для цього необхідно запровадити кадастр, збір даних та автоматичну формулу.

Для чого ці зміни, і як вони вплинуть на українців?

Експерт економічної експертної платформи Олег Гетман стверджує:

Ми спілкувалися з помічниками голови, з радниками комітету і вони зазначають, що це не окремий проект оподаткування майна, це комплект до того, що дуже довго просили і аналітичні центри і експерти, і бізнес асоціації — зниження навантаження на Фонд оплати праці. Тобто це комплект до тієї давньої ідеї, якою передбачається знизити всі податки на фонд заробітної плати, які зараз становлять 41%, знизити їх приблизно до 25%.

Експерт переконаний, що звичайні українці на собі суттєвих змін не помітять, тож хвилюватися не варто.

Законотворці також очікують від ухвалення законопроекту зниження навантаження на фонд оплати праці.

Але на скільки реально це здійснити? Дивіться у відео.

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали, чи доведеться нам платити податок за Facebook та Instaram.

Фото: Pixabay

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