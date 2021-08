Катастрофи не буде? Що таке турбулентність і як вона виникає

Що таке турбулентність і як вона виникає.

Що сталося? Ми падаємо? Це кінець?

Для тих, хто потрапляв у зону турбулентності під час авіаперельоту, цей досвід був непростий.

Можливо, ви і досі боїтеся літаків через страх раптової бовтанки.

Ми дізналися, як виникає турбулентність та що робити, якщо ви у неї потрапили.

Турбулентність — порушення потоку повітря.

Вона призводить до трясіння літака і може тимчасово спричинити раптову втрату висоти.

Повітря, що створює атмосферу, завжди в русі.

Літаки використовують цей рух для того, щоб літати.

Щоб літак міг стабільно пересуватися, повітряний потік, що проходить над крилами і під ними, повинен бути регулярним.

Однак деякі погодні умови можуть спричинити нерівномірність цього потоку.

Це і є причиною виникнення турбулентності.

Насправді це не єдиний фактор появи цього явища.

Через це турбулентність досі обговорюється в академічному світі.

Турбулентність може бути і слабкою, і сильною.

Пілоти повідомляють пасажирів про наближення явища.

Усі зобов’язані пристебнути ремені безпеки.

Адже бурхливі потоки повітря можуть скинути пасажирів із сидінь.

Турбулентність викликає паніку серед пасажирів, але вона не спричиняє авіакатастрофу.

Літаки сконструйовані так, щоб витримувати всі види турбулентності.

Бурхливі потоки повітря можуть здатися страшними.

Однак пілоти проходять відповідну підготовку для таких ситуацій.

Якщо ви потрапили у турбулентність, не панікуйте.

Пристебніть пасок безпеки і зберігайте спокій, поки бовтанка не закінчиться.

Не бійтеся, адже турбулентність — це нормально.

Фото: Unsplash

