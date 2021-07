Забули щось у літаку? Що робити в такій ситуації — алгоритм дій

Як діяти, якщо забули щось у літаку: покрокова інструкція.

Аіваподорож — це, якщо не стрес, то емоційне перенасичення, яке іноді призводить до неуважності та розсіяності.

Улюблена кофтинка може залишитись між сидіннями, важливий документ — у кишені крісла, а новенькі навушники — взагалі десь під ним…

І, хоч, Ранок у Великому Місті щиро сподівається, що тебе подібна неприємність не спіткає, все ж вирішили розповісти, як діяти із забутими на борту речами.

Насамперед, без паніки.

Повернути загублені на борту речі не так складно, як може здатися на перший погляд.

Все, що тобі потібно зробити — це зателефонувати у службу загублених речей того аеропорту, у який ти прилетів(-ла).

У Борисполі, на приклад, це Lost & Found, контакти якого з легкістю можна знайти на офіційному сайті.

Перед дзвінком потрібно підготувати наступну інформацію:

Після того, як представишся, співробітник попросить тебе детально описати загублені речі.

Якщо все співпаде, ти вже через кілька хвилин помчиш забирати свою пропажу.

Така сама процедура очікує і на тих, хто помітив, що чогось бракує, як тільки-но залишив борт.

У цьому випадку теж слід звернутися до служби забутих речей.

Співробітники одразу зв’яжуться із відповідальними за прибирання борту після перельоту.

