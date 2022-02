Багаж та ручна поклажа: що не можна брати в літак?

Що заборонено перевозити в літаку? Що треба взяти з собою в ручну поклажу, а що доведеться обов’язково здавати в багаж?

Ці питання виникають у кожного, хто збирається в авіаподорож.

Аби допомогти тобі розібратися, Ранок у Великому Місті склав список-шпаргалку. Читай і запам’ятовуй.

Ножиці, бритву, металеву пилочку та інші гості предмети потрібно здати в багаж.

У салон літака не можна брати рідину в баночках понад 100 мілілітрів.

До рідини також прирівнюються гелеобразні продукти, такі як желе, м’який сир (брі, камамбер), йогурт, консерви. А також – такі косметичні засоби як туш для вій, зубна паста, креми тощо.

Усі рідкі та гелеобразні продукти мають знаходитися в ємностях не більше 100 мілілітрів, і бути складеними в прозорий пакет, що закривається.

Загальний об’єм рідин не повинен перевищувати 1 літр.

Втім, ти спокійно можеш брати в літак рідину, щойно куплену в магазинах дьюті-фрі. Головне – не викидай чек.

Ти не можеш просто взяти домашнього улюбленця в літак у якості ручної поклажи.

Аби ви могли полетіти у відпустку разом, заздалегідь подбай про всі необхідні документи.

Більшість предметів, дозволених для перевезення в ручній поклажі, можна здавати і в багаж. Але є винятки.

У жодному разі не варто ігнорувати цим обмежень, адже від них напряму залежить безпека (і життя) під час польоту.

Це загальні правила провозки багажу і ручної кладі.

Втім перед тим, як вирушити в подорож, радимо уважно вивчити правила саме вашої авіакомпанії.

Тоді ти точно знатимеш, що можна з собою брати, а що ні.

Фото: Unsplash

