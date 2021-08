Водіїв та економістів більше не буде? Хто з українців втратить роботу

Якими будуть професії майбутнього.

Незабаром в Україні зникне ціла низка традиційних професій: аудитори, бухгалтери, економісти, юристи, турагенти, ріелтори, секретарі, оператори кол-центрів, водії та інші.

Такого висновку дійшли у центрі «Розвитку корпоративної соціальної відповідальності», який вони виклали у своєму дослідженні «Майбутнє роботи 2030: як підготуватись до змін в Україні».

Причини таких тенденцій – кліматичні загрози, скорочення робочої сили внаслідок старіння населення та міграції фахівців за кордон.

Натомість, діджиталізація та автоматизація праці трансформує звичні для всіх вакансії.

Але деякі з професій, до яких ми звикли, все ж таки просто зникнуть, бо перестануть бути актуальними.

Інспектор всеохоплюючої роботи – так описують експерти затребуваного фахівця майбутнього.

Але це не означає, що він буде виконувати роботу за декількох осіб одночасно.

Просто він має розвинути свої навички в багатьох сферах і бути більш прилаштованим до змін, наголошують експерти.

Роботодавці цінуватимуть вміння робітника підхопити роботу колеги, у випадку непередбачуваних обставин, комунікувати та швидко знаходити спільну мову з іншими.

Роботодавці надаватимуть перевагу стресостійким працівникам з високою самоорганізацією.

Віддалена робота поза офісом буде з нами й надалі, але і не витіснить традиційні офіси, які стануть комфортнішими для працівників.

Які галузі будуть найзатребуванішими наступного десятиліття?

Дивіться у сюжеті.

Фото: Unsplash

