Водіїв та економістів більше не буде? Хто з українців втратить роботу

Якими будуть професії майбутнього.
Незабаром в Україні зникне ціла низка традиційних професій: аудитори, бухгалтери, економісти, юристи, турагенти, ріелтори, секретарі, оператори кол-центрів, водії та інші.
Такого висновку дійшли у центрі «Розвитку корпоративної соціальної відповідальності», який вони виклали у своєму дослідженні «Майбутнє роботи 2030: як підготуватись до змін в Україні».
Чому зникають професії
Причини таких тенденцій – кліматичні загрози, скорочення робочої сили внаслідок старіння населення та міграції фахівців за кордон.
Натомість, діджиталізація та автоматизація праці трансформує звичні для всіх вакансії.
Але деякі з професій, до яких ми звикли, все ж таки просто зникнуть, бо перестануть бути актуальними.Також по темі: Без стресу та депресії: як адаптуватися до роботи після відпустки У майбутньому люди можуть стати напівроботами «Я дуже люблю свою роботу»: як і де працюють люди з інвалідністю в Україні
Прогнози щодо роботи майбутнього
Інспектор всеохоплюючої роботи – так описують експерти затребуваного фахівця майбутнього.
Але це не означає, що він буде виконувати роботу за декількох осіб одночасно.
Просто він має розвинути свої навички в багатьох сферах і бути більш прилаштованим до змін, наголошують експерти.
Роботодавці цінуватимуть вміння робітника підхопити роботу колеги, у випадку непередбачуваних обставин, комунікувати та швидко знаходити спільну мову з іншими.
Роботодавці надаватимуть перевагу стресостійким працівникам з високою самоорганізацією.
Віддалена робота поза офісом буде з нами й надалі, але і не витіснить традиційні офіси, які стануть комфортнішими для працівників.
Які галузі будуть найзатребуванішими наступного десятиліття?
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