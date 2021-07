Без стресу та депресії: як адаптуватися до роботи після відпустки

Як легко і без стресу вийти на роботу після відпустки – 5 дієвих порад.

На жаль, відпустка зазвичай пролітає вкрай швидко. Начебто тільки починаєш релаксувати на пляжі чи насолоджуватися гірськими пейзажами – і ось уже час повертатися до офісу і знову братися до роботи.

Недарма перші дні після літнього відпочинку вважаються одними з найважчих у році, і це називається післявідпускний синдром.

Як же вийти після відпустки – і не впасти у депресію? Ранок у Великому Місті зараз усе розповість.

Намагайтеся розрахувати відпустку так, щоб виходити в офіс не з понеділка, а з середини тижня. В ідеалі – у четвер.

Адже коли тільки починаєш працювати після кількох тижнів відпочинку, робочий тиждень може здатися непомірно довгим.

А от якщо післявідпускний тиждень триватиме лише 2 дні, організму буде значно легше адаптуватися до навантажень і знову звикнути до робочого графіку.

Скоріше за все, за час відпустки у тебе накопичилася ціла купа робочих завдань. Зрозуміло, що лише від цього можна розгубитися впасти в депресію. Але – не варто.

Не намагайся хапатися за все одразу. Спокійно сядь і розстав пріоритети, розділивши завдання на термінові, менш термінові і такі, які можна взагалі не виконувати або комусь делегувати.

І тільки починай послідовно робити справи, але поки що – лише дійсно важливі і термінові.

Створи собі приємну мотивацію для повернення в офіс.

Наприклад, ще перед відпусткою купи собі невеличкий подаруночок (наприклад, нову помаду чи улюблений смаколик) і залиш його в офісі. А скористатися ним можна буде лише після закінчення відпустки.

Думка про те, що на роботі тебе чекає якась приємна річ, підніматиме тобі настрій – і ти з більшим ентузіазмом повернешся до офісу.

Якщо тобі все одно не вистачає позитивних емоцій, можеш вдатися до ендорфінового «допінгу».

Введи до свого раціону продукти, які підвищують рівень гормонів щастя в організмі. Свіжі овочі та фрукти, зелений чай, шоколад та червоне вино тобі в поміч!

Вони допоможуть тобі повернути відчуття спокою та радості. От тільки з дозою вина головне не переборщити 🙂

Щоб робочі будні не здавалися такими вже сірими, додай до свого робочого місця трохи яскравих барв.

Наприклад, купи гарну чашку для чаю, яка тобі давно впала в око, замов різнокольорові ручки і блокноти, постав букет яскравих квітів… і просто приходь до офісу в красивому одязі соковитих відтінків.

