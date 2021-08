Не проспати вранішнє диво. Як і навіщо навчити себе рано прокидатися

Хто рано встає, той мільйонером стає? Як і навіщо привчити себе до раннього підйому.

Кожен із нас, напевно, чув про звичку успішних людей прокидатися рано.

І це не просто черговий тренд, який розпочав гендиректор Apple Тім Кук або ж творець Twitter Джек Дорсі.

Вінстон Черчілль і Маргарет Тетчер, Цезар і Наполеон та багато інших творців історії теж були ранніми пташками.

Із чим це пов’язано? Чим ще приваблює ранній підйом? Та як навчитися прокидатися рано?

Саме до цього пункту прагне більшість успішних людей.

А ранній підйом допоможе тобі це забезпечити.

Як бонус — внутрішній будильник, більше часу для розвитку, жодних запізнень…

Вранішня праця — ідеальна можливість розпрощатись із прокрастинацією.

Чому? Бо о 05:00 тебе точно ніхто не відволікатиме.

Крім того, будеш намагатися провести ці додаткові дві години продуктивно, адже не дарма ти так рано прокинувся(-лась).

Ти скажеш, як можливо швидше відновити сили, позбавивши себе двох лишніх годин сну.

Насправді алгоритм доволі простий: прокидатимешся на світанку, отже раніше лягатимеш.

І, якщо у цей час ще не спиш, безсумнівно почуватимешся розбитим вранці.

Прокидаючись на світанку, ти не лише отримаєш додаткову енергію, а й знаходимеш час для сніданку та зарядки, що точно позитивно вплине на твоє здоров’я.

Той факт, що ти привчиш себе прокидатися рано, свідчитиме про твій міцний характер та витривалість.

А ще додасть неабиякої впевненості, а-ля:

Американський бізнесмен Гел Елрод у книзі “Чудовий ранок” говорить, що перша година після підйому може впливати не лише на весь день, а й на ціле життя.

Вранці ж стається стільки всього магічного та неймовірного, що просто не справедливо регулярно це пропускати.

Таких як — склянка теплої води, медитація, легких фізичних навантажень, споглядання світанку.

Вже зовсім скоро ти відчуєш, як починаєш насолоджуватися кожною хвилиною дня, навіть, якщо він почався о 5 ранку.

Приготуйся до того, що легко не буде.

Принаймні перші три тижні. Але, здається, результати варті цих зусиль.

Фото: Pexels

