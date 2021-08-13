Не проспати вранішнє диво. Як і навіщо навчити себе рано прокидатися

Хто рано встає, той мільйонером стає? Як і навіщо привчити себе до раннього підйому.

Кожен із нас, напевно, чув про звичку успішних людей прокидатися рано.

І це не просто черговий тренд, який розпочав гендиректор Apple Тім Кук або ж творець Twitter Джек Дорсі.

Вінстон Черчілль і Маргарет Тетчер, Цезар і Наполеон та багато інших творців історії теж були ранніми пташками.

Із чим це пов’язано? Чим ще приваблює ранній підйом? Та як навчитися прокидатися рано?

Читай у матеріалі Ранку у Великому Місті.

Чим приваблює ранній підйом?

Розвиток системності

Саме до цього пункту прагне більшість успішних людей.

Значно ж ефективніше працюється, коли твоє життя скидається на систему, аніж на хаос.

А ранній підйом допоможе тобі це забезпечити.

Як бонус — внутрішній будильник, більше часу для розвитку, жодних запізнень і перегляд улюбленого Ранку у Великому Місті на ICTV…

Продуктивна праця

Вранішня праця — ідеальна можливість розпрощатись із прокрастинацією.

Чому? Бо о 05:00 тебе точно ніхто не відволікатиме.

Ти почнеш свій день спокійно і зібрано, без шуму телевізора, дитячого плачу й сигналів якогось мессенджера.

Крім того, будеш намагатися провести ці додаткові дві години продуктивно, адже не дарма ти так рано прокинувся(-лась).

Швидке відновленння сил

Ти скажеш, як можливо швидше відновити сили, позбавивши себе двох лишніх годин сну.

Насправді алгоритм доволі простий: прокидатимешся на світанку, отже раніше лягатимеш.

Відомо ж, що найпродуктивніший сон триває від 22:00 до 24:00.

І, якщо у цей час ще не спиш, безсумнівно почуватимешся розбитим вранці.

Прокидаючись на світанку, ти не лише отримаєш додаткову енергію, а й знаходимеш час для сніданку та зарядки, що точно позитивно вплине на твоє здоров’я.

Загартування власної волі

Той факт, що ти привчиш себе прокидатися рано, свідчитиме про твій міцний характер та витривалість.

А ще додасть неабиякої впевненості, а-ля:

Зміг виховати у собі жайворанка — зможу й до Тіма Кука дорівнятись.

Магія ранку

Американський бізнесмен Гел Елрод у книзі “Чудовий ранок” говорить, що перша година після підйому може впливати не лише на весь день, а й на ціле життя.

Вранці ж стається стільки всього магічного та неймовірного, що просто не справедливо регулярно це пропускати.

Розпочинай свій день із приємних ритуалів.

Таких як — склянка теплої води, медитація, легких фізичних навантажень, споглядання світанку.

Вже зовсім скоро ти відчуєш, як починаєш насолоджуватися кожною хвилиною дня, навіть, якщо він почався о 5 ранку.

Як навчитися рано прокидатися

Приготуйся до того, що легко не буде.

Принаймні перші три тижні. Але, здається, результати варті цих зусиль.

Визнач власну мотивацію;

роби все поступово (спочатку прокидайся на 15 хвилин раніше, потім на 30…)

засинай раніше;

плануй свій ранок звечора;

відкладай будильник далеко, щоб ти вставав(-ла) до нього;

винагороджуй себе приємними ритуалами;

просто полюби ранки — вони прекрасні!

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як швидко висипатися.

Фото: Pexels

Софія Сукач

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