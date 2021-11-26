Час для психології! Книги, які допоможуть розібратися в собі

Добірка книг із психології для кращого розуміння себе та світу навколо.
У кожного, напевно, бували моменти, коли все раптово втрачало сенс.
Тоді, як правило, людина зупиняється і починає тривалий та виснажливий процес самокопання.
Ці нелегкі часи не варто сприймати лише як випробування.
Вони можуть стати ще й початком відродження і пробудження твоєї особистості.
Ранок у Велиикому Місті підготував добірку книг, які допоможуть розібратися у собі.
ТОП-5 книг, які допоможуть зрозуміти себе
Ігри, в які грають люди. Психологія людської долі
Автор: Ерік Берн
Автор розповідає про маніпуляції людей, пояснює, чому вони чинять так чи інакше, допомагає зрозуміти інших.
У процесі пізнання свідомості інших, ти зануришся більше й у власний внутрішній світ.
Приготуйся до того, що книга доволі важка в прочитанні.
Вона потребує максимального зосередження або й кількаразового перечитування.
Проте результатати не змусять себе довго чекати.
Мистецтво жити
Автор: Андре Моруа
Насправді, це не книга з психології.
Але вона наповнена такою величезною кількістю базових знань із мистецтва життя, що ми не змогли її оминути.
Автор намагається налаштувати читачів на пошук цінності свого існування у світі.
Він зосереджується на етичних засадах життя і почуттях людини і поступово змінює світосприйняття кожного читача.
Дивовижно, як книга французькуого атвора 20 століття залишається актуальною і до сьогодні.
Вогонь горить завжди. Як віднайти жагу до життя
Автор: Сільвіо Каттаріна
Навіть у найбільш скрутних ситуаціях, коли все навколо кричить про безвихідь, а рідні не знають, як тобі допомогти, все ж можна виховати в собі інтерес до житя.
Психолог Сільвіо Каттаріна, який працює з людьми, що страждають депресією та різного роду залежностями, знає як це зробити.
Саме це і має на меті його книга — “запалити вогник” надії та заохотити провести дні яскраво і насичено.Також по темі: 5 книг Дена Брауна, від яких неможливо відірватися ТОП-7 книг про секс, які виведуть твоє інтимне життя на новий рівень Улюблені книги Білла Гейтса. Мастрід від американського підприємця
Нонсенс. Осягнути і перемогти
Автор: Джеймі Голмз
Ми живемо у світі, який постійно змінюється.
З’являються нові винаходи, нові правила та нові реалії. От, як наприклад, коронавірусні.
Те, що нас лякуає зазвичай і визначає наш успіх.
Дебютна книга Джеймі Голмза, яка прославила його на весь світ, допоможе зрозуміти себе й почати сприймати кожен нонсенс не як помилку, а як можливість.
Мистецтво любові
Автор: Еріх Фромм
У ній Фромм розмірковує про любов не тільки як про почуття між двома людьми, а і як про взаємодію зі світом загалом.
Психоаналітик переконаний, що любов – це не миттєвий імпульс, а усвідомлена воля, якій можна навчитися.
І тільки цілісна та самодостатня особистість знає, що таке справжня любов.
Як віднайти у собі себе? Читай у книзі.
Нагадаємо, раніше ми діились добіркою книг для цікавих вихідних.
Фото: Pexels