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ICTV Ранок 10.06.2021 19:15
10.06.2021 19:15
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«Жирна, худа, швабра». Леся Нікітюк закликала дівчат любити себе


Українська телеведуча Леся Нікітюк виклала в інстаграмі сонячні знімки в купальнику.

Народна улюблениця закликала всіх любити себе і своє тіло.

Жирна, худа, швабра, недоросток, гном…. Вчора по моєму опитуванню в сторіс 86% дівчат відчували на собі осуд суспільства, підписала світлину Нікітюк.

За словами телеведучої, вона досі переживає подібне.

Леся вважає, що попри все потрібно бути собою.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, як Пономарьов перевтілився у поліцейського.

Фото: lesia_nikituk 

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Теги: інстаграм зірок, Леся Нікітюк
10.06.2021 19:15



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