«Жирна, худа, швабра». Леся Нікітюк закликала дівчат любити себе

Українська телеведуча Леся Нікітюк виклала в інстаграмі сонячні знімки в купальнику.
Народна улюблениця закликала всіх любити себе і своє тіло.
Жирна, худа, швабра, недоросток, гном…. Вчора по моєму опитуванню в сторіс 86% дівчат відчували на собі осуд суспільства, – підписала світлину Нікітюк.
За словами телеведучої, вона досі переживає подібне.
Леся вважає, що попри все потрібно бути собою.Також по темі: Осідлати єдинорога. Леся Нікітюк поділилась кумедним відео у своєму Instagram Притомилася. Леся Нікітюк розповіла, як заснула прямо в гримерці Скоро весілля? Притула напророкував заміжжя Лесі Нікітюк
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Нагадаємо, раніше ми писали про те, як Пономарьов перевтілився у поліцейського.
Фото: lesia_nikituk