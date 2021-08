Райський куточок у вогні: хто підпалив Туреччину?

Українка про життя в Туреччині.

Вже другий тиждень весь світ тримає кулачки за Туреччину, яка усіма силами бореться з масовими лісовими пожежами.

Попелища замість лісів, руїни — замість будинків і найстрашніше людські жертви — так зараз виглядає зазвичай гарна і мальовнича Туреччина.

Українська емігрантка Ліна нині зараз живе в турецькому місті Ізмір. І сьогодні вона розповість про те, як переживають ці трагічні дні всередині країни.

Для українки й більшості жителів Туреччини останні дні липня почали виглядати так, ніби всесвітній апокаліпсис почався саме звідси.

Міністр сільського та лісового господарства в Туреччині повідомив, що пожежами охоплена 31 провінція.

З найбільш небезпечних куточків Туреччини проводиться масова евакуація громадян та туристів.

31 липня та 1 серпня з курортного містечка Бодрум відпочивальників та працівників готелів відправляли просто морем на човнах, у такий спосіб було евакуйовано понад 1100 людей.

Відкрито рахунки, на які всі охочі можуть пожертвувати гроші, щоб допомогти людям, які зазнали значних втрат під час лісових пожеж. Небайдужі місцеві беруть в дім диких тварин, які налякані ситуацією і не можуть зрозуміти, що відбувається з їхніми домівками, тому вибігають просто в центр міста.

Туреччина залучає всі ресурси на гасіння пожеж, але впоратися самостійно з трагедією такого масштабу просто неможливо. Тому країна не відмовляється від сторонньої допомоги. Свою техніку, переважно повітряну, та рятувальників до Туреччини вже відправили Азербайджан, Іран, країни Євросоюзу та Україна.

Про допомогу, яку надала Україна турецьким вогнеборцям та хто винен у масштабній пожежі, дивіться у нашій рубриці “Емігранти”.

Фото: Unsplash

