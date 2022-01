Як розібратися в собі: ТОП-5 книг по психології

Захоплюєшся психологією? Ранок у Великому Місті відшукав ТОП-5 кращих книг, які навчать тебе розуміти людей і себе. Про все – читай нижче.

Автор: Ден Дубравін

Це книга, у якій чітко прописано, як керувати своїми емоціями, почуттями та різними внутрішніми станами, у які потрапляємо, на прикладі історій автора.

Ден Дубравін подав приклади, а точніше чіткі рекомендації, які допомогли йому кардинально змінити життя. Тож, чому б не почитати? Можливо, і тобі ця книга стане прикладом емоційного перевтілення.

Автор: Шарль Пепен

Кожному притаманні такі відчуття як страх, сумніви та невпевненість. Але і їх можна побороти. У цій книзі мудрі люди поділилися своїм досвідом, як їм вдалося позбутися цих нав’язливих відчуттів.

Шарль Пепен опирався на праці психоаналітиків, сучасних філософів, митців, знаменитих спортсменів, психологів і дійшов до висновку, що впевненими не народжуються, ними стають!

Автор: Еріх Фромм

Книгу написав німецький соціолог, філософ і соціальний психолог. У ній автор розмірковує про кохання як про почуття, якому можна навчитися.

З його слів, любов – це не просто «метелики у животі», які виникли через взаємну симпатію, а щось значно більше. І тут же Еріх Фромм зачіпає питання про суть цього неземного почуття.

Автор: Зігмунд Фрейд

Тобі часто сняться сни?

Однак варто застережити, що книга написана досить науковою мовою. Ймовірно, тобі знадобиться деякий час, аби вдумливо все перечитати та зрозуміти сенс.

Автор: Ірвін Ялом

Це світовий бестселлер про безперервний шлях до щастя, боротьбу з комплексами, депресією, невпевненістю, злістю та врешті про одужання.

У книзі психотерапевт розповіла історії своїх пацієнтів різного віку та статі, де на кожну проблему відшукала індивідуальне рішення.

Ось, власне, 5 книг по психології, які вартують витраченого часу. Адже, можливо, деякі з них допоможуть і тобі розібратися з важливими проблемами «внутрішнього світу».

Фото: Unsplash

