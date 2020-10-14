Час до психолога? 5 причин звернутися до спеціаліста

Кажеш, що тобі не потрібно до психолога? А Ранок у Великому Місті знає 5 причин, коли все ж варто звернутись до спеціаліста. Мерщій читай про це у свіжому матеріалі.

Як зрозуміти, що час звернутись до психолога

Перше, що тобі варто усвідомити, що до психолога ходити нормально! Це не означає, що у тебе є якісь відхилення, чи що до цих спеціалістів ходять лише, коли все погано.

Люди, які регулярно відвідують психолога, можуть легше справлятися з різними ситуаціями, які трапляються на життєвому шляху, краще розуміють свою сутність і знають, як не загнати себе у глухий кут.

Тому перша причина того, що треба звернутися до психолога – депресія, стреси і постійний неспокій .

Усім потрібно виговоритись. Іноді ми самі здатні вивести себе із важкого стану, а іноді не можемо розібратися, у чому ж причина.

Тож, якщо у тебе емоційно-напружений стан триває вже досить довго, запишись на консультацію.

Друга причина – маєш проблемні або ж токсичні стосунки .

На жаль, стосунки не завжди складаються так, як ми того хочемо. Відразу може бути романтика, а потім хтось виявиться абьюзером.

Або ж інша ситуація – ви хочете розійтись, але не можете, бо думаєте, що самі не зможете впоратись. Це стандартна історія, яка легше вирішується у присутності спеціаліста.

Третя причина – складно знайомитись/спілкуватись із людьми .

Якщо ти закриваєшся від інших та від світу, то прийшов час звернутись до психолога. Адже лише він зможе допомогти тобі знайти причину і рішення цьому. Ніколи не пізно почати життя з чистого аркуша. Пам’ятай про це!

Четверта причина – ніщо не приносить радості .

Більшість людей займаються не тим, про що мріяли. Можливо, тобі варто змінити роботу, оточення, місце проживання, а головне – знайти у собі сили на це. Самотужки відновити енергію, яка вже давно пропала, складно. Тому психолог стане тут якраз у нагоді!

П’ята причина – жалієшся на погану долю .

Думаєш, тебе переслідує нещастя? Це не так, просто ми здатні самі себе «накручувати». Перестань думати про погане і повір у себе!!!

Складно жити щасливо, коли ти не можеш добре спати, не насолоджуєшся життям, коли не влаштовує робота і тривожать стосунки! Не намагайся все у собі тримати: відпускай, пробуй, спілкуйся і вір у свої безмежні можливості.

Тепер ти знаєш, у яких випадках потрібно обов’язково звертатися до психолога.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як почати життя з чистого аркуша.

Алла Гичка

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