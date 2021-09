Як побороти депресію? Ефективні рекомендації психолога

Як побороти депресію? Ранок у Великому Місті зібрав для тебе найефективніші поради.

Часто депресуєте? Сумніваєтесь у собі? Не йдете на контакт? Постійно немає настрою? Схоже, у вас хандра. Та не дивно, адже вона дуже поширена з-поміж українців.

І з цим потрібно щось робити. Як побороти депресію, і чому вона виникає, розповів практикуючий психолог Павло Обривкін.

Під депресією варто розуміти два різних явища: перше – це стан заниженого настрою, його називають меланхолія або хандра.

Затягується на короткий проміжок часу. Друге – клінічна депресія. Вона пов’язана з більш глибокими змінами функціонування мозку.

Коли апатія, небажання щось робити, іноді навіть жити – стає хронічним.

Меланхолія – це психічний стан, якому притаманні занижений настрій, сум, туга, пригнічений стан, загальмованість думок.

Причини:

Як уже зазначалося вище, клінічна депресія – це хронічний, постійний стан.

Він негативно впливає на якість життя людини, погіршує стосунки між людьми, впливає на роботу і врешті може призвести до самогубства.

Самотужки побороти клінічну депресію – неможливо. Тому варто звернутися до лікаря і пройти обстеження.

Однак, якщо причина не в нестачі вітамінів, а в чомусь іншому – варто поговорити зі спеціалістами.

Вирішуйте психологічні питання швидко, не відкладайте на потім і будьте щасливими зараз.

