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ICTV Ранок 16.09.2021 16:26
16.09.2021 16:26
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Як побороти депресію? Ефективні рекомендації психолога

Як побороти депресію? Ефективні рекомендації психолога

Як побороти депресію? Ранок у Великому Місті зібрав для тебе найефективніші поради.

Часто депресуєте? Сумніваєтесь у собі? Не йдете на контакт? Постійно немає настрою? Схоже, у вас хандра. Та не дивно, адже вона дуже поширена з-поміж українців.

І з цим потрібно щось робити. Як побороти депресію, і чому вона виникає, розповів практикуючий психолог Павло Обривкін.

Якою буває депресія?

Під депресією варто розуміти два різних явища: перше – це стан заниженого настрою, його називають меланхолія або хандра.

Затягується на короткий проміжок часу. Друге – клінічна депресія. Вона пов’язана з більш глибокими змінами функціонування мозку.

Коли апатія, небажання щось робити, іноді навіть жити – стає хронічним.

Чому виникає депресія-меланхолія? 

Меланхолія – це психічний стан, якому притаманні занижений настрій, сум, туга, пригнічений стан, загальмованість думок.

Причини:

  • Авітаміноз. Депресія може бути посезонна. Характеризується нестачею певних вітамінів в організмі;
  • Перевтома;
  • Незбалансоване харчування;
  • Несприятливі події;
  • Нестача соціального контакту.

«Не слід забувати, що одні люди більш схильні до таких станів, ніж інші. В силу свого темпераменту, характеру, життєвих поглядів, соціально-економічного статусу», – прокоментував практикуючий психолог Павло Обривкін.

Як побороти меланхолію? Поради від психолога

  • У першу чергу, зверніть увагу на своє харчування. Воно повинно бути збалансованим. Адже більшість хвороб виникає саме через  нестачу в організмі необхідної кількості корисних речовин.
  • Висипайтеся. Спробуйте не засиджуватись біля своїх гаджетів, і дайте організму відпочинок. Проведіть експеримент: щодня лягайте спати в один і той же час. Вже за кілька днів ви відчуєте, як змінюється ваш настрій. До того ж, знайте, що нестача сну уповільнює процеси сприйняття інформації, тобто знищує вашу креативність.
  • Помірна фізична активність.

«Йдеться про заняття спортом. Це прогулянки, ранкова зарядка, аеробіка чи йога. Помірні навантаження в тренажерному залі або ж якісь рухливі ігри», – рекомендує Павло Обривкін.

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  • Більше спілкуватися. Як каже психолог, клінічно доведено, що люди, які мають соціальний контакт із близькими, друзями чи навіть з домашніми тваринами – щасливіші. Адже при близькому спілкуванні мозок виробляє серотонін – гормон щастя.
  • Притримуйтесь певного режиму дня. Людський організм любить чіткі графіки. Бажано їсти, засинати/прокидатися – в один і той же час.
  • Більше відпочивайте.

«Це не означає лежати в ліжку і тикати в смартфон. Для нашого мозку це не відпочинок. У цей час він активно працює, тому не відбуваються регенеративні – відновлювальні процеси. Краще почитати книгу, піти на прогулянку або ж полежати в ліжку із закритими очима», – радить психолог.

Клінічна депресія | Як побороти?

Як уже зазначалося вище, клінічна депресія – це хронічний, постійний стан.

Він негативно впливає на якість життя людини, погіршує стосунки між людьми, впливає на роботу і врешті може призвести до самогубства.

Самотужки побороти клінічну депресію – неможливо. Тому варто звернутися до лікаря і пройти обстеження.

«Одна з розповсюджених причин клінічної депресії – це дефіцит вітаміну В12. Він призводить до анемії, а з іншого боку впливає на психологічний стан. Виникає апатія, розсіяність, небажання щось робити», – зазначив практикуючий психолог Павло Обривкін.

Однак, якщо причина не в нестачі вітамінів, а в чомусь іншому – варто поговорити зі спеціалістами.

Вирішуйте психологічні питання швидко, не відкладайте на потім і будьте щасливими зараз.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як змінити своє життя.

Фото: Unsplash

Алла Гичка

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Теги: депресія, Здоров'я
16.09.2021 16:26



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