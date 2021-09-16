Як побороти депресію? Ефективні рекомендації психолога

Як побороти депресію? Ранок у Великому Місті зібрав для тебе найефективніші поради.
Часто депресуєте? Сумніваєтесь у собі? Не йдете на контакт? Постійно немає настрою? Схоже, у вас хандра. Та не дивно, адже вона дуже поширена з-поміж українців.
І з цим потрібно щось робити. Як побороти депресію, і чому вона виникає, розповів практикуючий психолог Павло Обривкін.
Якою буває депресія?
Під депресією варто розуміти два різних явища: перше – це стан заниженого настрою, його називають меланхолія або хандра.
Затягується на короткий проміжок часу. Друге – клінічна депресія. Вона пов’язана з більш глибокими змінами функціонування мозку.
Коли апатія, небажання щось робити, іноді навіть жити – стає хронічним.
Чому виникає депресія-меланхолія?
Меланхолія – це психічний стан, якому притаманні занижений настрій, сум, туга, пригнічений стан, загальмованість думок.
Причини:
- Авітаміноз. Депресія може бути посезонна. Характеризується нестачею певних вітамінів в організмі;
- Перевтома;
- Незбалансоване харчування;
- Несприятливі події;
- Нестача соціального контакту.
«Не слід забувати, що одні люди більш схильні до таких станів, ніж інші. В силу свого темпераменту, характеру, життєвих поглядів, соціально-економічного статусу», – прокоментував практикуючий психолог Павло Обривкін.
Як побороти меланхолію? Поради від психолога
- У першу чергу, зверніть увагу на своє харчування. Воно повинно бути збалансованим. Адже більшість хвороб виникає саме через нестачу в організмі необхідної кількості корисних речовин.
- Висипайтеся. Спробуйте не засиджуватись біля своїх гаджетів, і дайте організму відпочинок. Проведіть експеримент: щодня лягайте спати в один і той же час. Вже за кілька днів ви відчуєте, як змінюється ваш настрій. До того ж, знайте, що нестача сну уповільнює процеси сприйняття інформації, тобто знищує вашу креативність.
- Помірна фізична активність.
«Йдеться про заняття спортом. Це прогулянки, ранкова зарядка, аеробіка чи йога. Помірні навантаження в тренажерному залі або ж якісь рухливі ігри», – рекомендує Павло Обривкін.
Також по темі: 5 продуктов, которые избавят от стресса и депрессии Як назавжди забути про депресію 5 порад психолога, які допоможуть позбутися комплексів
- Більше спілкуватися. Як каже психолог, клінічно доведено, що люди, які мають соціальний контакт із близькими, друзями чи навіть з домашніми тваринами – щасливіші. Адже при близькому спілкуванні мозок виробляє серотонін – гормон щастя.
- Притримуйтесь певного режиму дня. Людський організм любить чіткі графіки. Бажано їсти, засинати/прокидатися – в один і той же час.
- Більше відпочивайте.
«Це не означає лежати в ліжку і тикати в смартфон. Для нашого мозку це не відпочинок. У цей час він активно працює, тому не відбуваються регенеративні – відновлювальні процеси. Краще почитати книгу, піти на прогулянку або ж полежати в ліжку із закритими очима», – радить психолог.
Клінічна депресія | Як побороти?
Як уже зазначалося вище, клінічна депресія – це хронічний, постійний стан.
Він негативно впливає на якість життя людини, погіршує стосунки між людьми, впливає на роботу і врешті може призвести до самогубства.
Самотужки побороти клінічну депресію – неможливо. Тому варто звернутися до лікаря і пройти обстеження.
«Одна з розповсюджених причин клінічної депресії – це дефіцит вітаміну В12. Він призводить до анемії, а з іншого боку впливає на психологічний стан. Виникає апатія, розсіяність, небажання щось робити», – зазначив практикуючий психолог Павло Обривкін.
Однак, якщо причина не в нестачі вітамінів, а в чомусь іншому – варто поговорити зі спеціалістами.
Вирішуйте психологічні питання швидко, не відкладайте на потім і будьте щасливими зараз.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як змінити своє життя.
Фото: Unsplash