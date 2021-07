Круїз у джунглях — Індіана Джонс в образі Емілі Блант? Рецензія на новий фільм від Disney

Хто в дитинстві любив малювати карти скарбів та шукати пригод собі на м’яке місце?

Отож настав час пригадати цей період та добряче повеселитися!

Уже завтра, 29 липня, виходить прем’єра фільму «Круїз у джунглях». Ранок у Великому місті побував на прес-показі стрічки та готовий поділитися враженнями.

Рейтинг на IMDb: 9/10

Рейтинг від Rotten Tomatoes: 69%

1916 рік, Лондон. Науковиця та шукачка пригод Лілі Хоутон (Емілі Блант) давно марить легендою, яку колись їй повідав батько.

У верхів’ях Амазонки росте дерево з цілющими властивостями, одна пелюстка якого може бути панацеєю від усіх хвороб.

Англійка вирушає у подорож до Бразилії, звідки почнеться її небезпечний круїз джунглями.

Для цього вона наймає корабель на чолі з капітаном Френком (Дуейн Джонсон).

Але хто він насправді та які мотиви має у цій історії?

До слова, пригодницький фільм «Круїз у джунглях» створений за мотивами однойменного маршруту, який пропонують відвідувачам Діснейленду.

Кожен може відчути себе дослідником дикої природи та зануритися в атмосферу 1930-х років.

«Круїз у джунглях» увібрав у себе найбільш гострі та актуальні проблеми людства.

Молода та амбітна науковиця постійно шокує оточення своєю «нестерпною» поведінкою.

Лілі носить штани, займається наукою, не боїться висловлювати свою думку, а найголовніше — не переймається тим, що про неї говорять. Жах!

Не забуваймо, фільм показує нам початок ХХ століття.

Dіsney уже давно підтримує квір-спільноту та намагається осучаснити героїв.

Цей фільм — не виняток. Не хочу спойлерити, хто саме зробив камінг аут.

Невже непереможний Скала, запитаєте ви? Хто знає, хто знає…

Дуже зворушливо зображені сцени вірної дружби між людьми та братами нашими меншими.

Стрічка налаштовує проти насильного утримання, продажу та знущання над тваринами.

Окрім цього, у фільмі присутні проблеми добра і зла, вибору, зради, дружби, кохання та сімейних цінностей.

Усім фанатам Скали раджу подивитися цей фільм, але нічого нового не очікуйте.

Ви побачите стару добру класику його образу — міцного борця з добрим гумором та чуйним серцем.

Емілі Блант («Тихе місце», «Диявол носить прада», «Мері Поппінс повертається» та ін.) як завжди неперевершено вживається в роль і, здається, отримує справжнє задоволення від своєї гри.

Незвичайний образ дістався Джеку Уайтхолу («Нестерпні леді», «Мисливці за головами», «Свіже м’ясо» та ін.), і як комік він чудово впорався з ним.

Кумедні ситуації, що постійно трапляються з його героєм, знімають напруження в найгостріших сценах та піднімають настрій глядачам.

Навіть просто переглянувши трейлер, можна помітити певну схожість з «Джуманджи: Поклик джунглів», де головну роль також зіграв Дуейн Джонсон.

Це небезпечні пригоди в дикій природі в пошуках розгадки древньої тайни, фантастичні чудовиська та невелика команда сміливців, які кидають виклик своїм страхам.

Погодьтеся, навіть прізвища героїв звучать схоже.

Обидва інтелігентні ботаніки, але на диво витривалі та сміливі. Вони не бояться нічого, окрім змій (Індіана Джонс) і води (Лілі).

Персонажам доводиться постійно долати труднощі, але авантюристи ніколи не відступаються від своєї мети.

Фільм обов’язковий до перегляду всім, хто зберігає в душі вогник цікавості та обожнює загадки.

Дуже раджу сходити в кіно на 4Dx, адже коли ви рухаєтеся разом із героями, відчуваєте запахи джунглів і в прямому сенсі мокнете під тропічним дощем, повірити в легенди так легко.

Нагадаємо, раніше Ранок у Великому місті розповідав про те, як з’явилася яскрава злодійка Disney Круелла.

Фото: IMDb

Олена Яковлєва

