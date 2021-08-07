Кроп-топ: з чим носити трендовий предмет гардеробу – модні образи

Кроп-топ – абсолютно незамінний предмет одягу, без якого вже не уявити гардероб сучасної модниці.
Він вдало доповнить як вечірній, так і повсякденний кежуал-лук. А якщо дрес-код дозволяє, можна вдягнути його навіть в офіс.
Незважаючи на те, що кроп-топ у 2021 році залишає живіт майже повністю відкритим, вульгарно він не виглядає.
Адже носять такі топи здебільшого зі спідницями, штанами та шортами з високою талією.
А от вдягати його з низом, що має занижену талію – не варто. Так ти ризикуєш отримати надмірно зухвалий вигляд та неприродньо викривити пропорції тіла. Тулуб виглядатиме дуже довгим, а ноги – коротшими, ніж є насправді.Також по темі: Речі, що вже пішли в минуле. Головні антитренди літа 2021 Модні сумки на літо 2021: топ-5 найбільш стильних моделей Must-have на літо. Модні топи і футболки 2021
То з чим саме поєднувати короткий топ, аби виглядати максимально ефектно та стильно?
Ранок у Великому Місті зараз усе розповість.
З чим носити кроп-топ
Міді або максі-спідниця
Поєднання короткого топу і спідниці нижче коліна – це дуже вишукано.
Сьогодні популярні комплекти, виконані з однакової ткані. У цьому випадку топ зі спідницею виглядатимуть як сукня.
Ідеальним варіантом стане спідниця-карандаш, яку можна доповнити як класичним взуттям, так і брутальними кросівками.
Шорти і сорочка
Поєднання короткого топа з шортами та сорочкою (і навіть просто з шортами) – вдалий вибір для невимушених літніх прогулянок.
Такий комплект стане тобі в нагоді як на пляжі, так і у місті.
Ти можеш вибрати топ під колір костюму чи зупинитися на універсальному білому варіанті.
Піджак oversize або брючний костюм
Якщо накинути на кроп-топ об’ємний піджак, вийде дуже стильний та витончений образ.
Жакет здатен ефектно поєднати верх і низ у цілісний образ і приховати трохи оголеного тіла, залишивши лише спокусливий натяк.
Поєднання короткого топа з оверсайз-піджаком дуже полюбилося зіркам та фешн-блогеркам з усього світу.
Об’ємна джинсова куртка
Кроп-топи ідеально поєднуються і з джинсовими куртками oversize.
Такий лук ідеально підійде для прохолодного серпневого вечора або вересневого дня.
Виглядає яскраво та максимально стильно!
Джинси та брюки-палаццо
Поєднання кроп-топа зі широкими штанами-палаццо дозволяє створити на диво гармонійний образ.
Широкий низ зі спокусливим вузьким верхом – це класика, яка завжди в моді.
Доповнюй свій лук кросівками або босоніжками на платформі.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, з чим носити джинси-палаццо.
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