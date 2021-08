Кроп-топ: з чим носити трендовий предмет гардеробу – модні образи

Кроп-топ – абсолютно незамінний предмет одягу, без якого вже не уявити гардероб сучасної модниці.

Він вдало доповнить як вечірній, так і повсякденний кежуал-лук. А якщо дрес-код дозволяє, можна вдягнути його навіть в офіс.

Незважаючи на те, що кроп-топ у 2021 році залишає живіт майже повністю відкритим, вульгарно він не виглядає.

Адже носять такі топи здебільшого зі спідницями, штанами та шортами з високою талією.

А от вдягати його з низом, що має занижену талію – не варто. Так ти ризикуєш отримати надмірно зухвалий вигляд та неприродньо викривити пропорції тіла. Тулуб виглядатиме дуже довгим, а ноги – коротшими, ніж є насправді.

То з чим саме поєднувати короткий топ, аби виглядати максимально ефектно та стильно?

Міді або максі-спідниця

Поєднання короткого топу і спідниці нижче коліна – це дуже вишукано.

Сьогодні популярні комплекти, виконані з однакової ткані. У цьому випадку топ зі спідницею виглядатимуть як сукня.

Ідеальним варіантом стане спідниця-карандаш, яку можна доповнити як класичним взуттям, так і брутальними кросівками.

Поєднання короткого топа з шортами та сорочкою (і навіть просто з шортами) – вдалий вибір для невимушених літніх прогулянок.

Такий комплект стане тобі в нагоді як на пляжі, так і у місті.

Ти можеш вибрати топ під колір костюму чи зупинитися на універсальному білому варіанті.

Якщо накинути на кроп-топ об’ємний піджак, вийде дуже стильний та витончений образ.

Жакет здатен ефектно поєднати верх і низ у цілісний образ і приховати трохи оголеного тіла, залишивши лише спокусливий натяк.

Поєднання короткого топа з оверсайз-піджаком дуже полюбилося зіркам та фешн-блогеркам з усього світу.

Кроп-топи ідеально поєднуються і з джинсовими куртками oversize.

Такий лук ідеально підійде для прохолодного серпневого вечора або вересневого дня.

Виглядає яскраво та максимально стильно!

Поєднання кроп-топа зі широкими штанами-палаццо дозволяє створити на диво гармонійний образ.

Широкий низ зі спокусливим вузьким верхом – це класика, яка завжди в моді.

Доповнюй свій лук кросівками або босоніжками на платформі.

Фото: Pexels

