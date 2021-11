Елегантна зручність. Модні сукні на осінь 2021

Модні сукні на осінь 2021 – добірка від Ранку у Великому Місті.

Настання осені – привід поповнити шафу вишуканими та елегантними сукнями.

Які фасони будуть популярні цього сезону? Читайте у нашому матеріалі.

Силуетна сукня з приємної тканини.

У ній вдало поєдналися комфорт та розкіш.

Річ мінімалістична, але об’ємні рукави компенсують простоту.

Образ можна сміливо доповнити аксесуарами.

Ідеальний верхній одяг до такої сукні – тренч або пальто.

За основу сукні взято двобортний жакет.

Річ з акцентом на талії ідеально пасуватиме діловим леді, а також стане гарним образом на відзначення свят з родиною та друзями.

Ніжна, легка та просто універсальна сукня. У ній зручно ходити і в офіс, і на прогулянку.

А доповнити образ можна пальтом або косухою.

Вироби із екошкіри стають все популярнішими.

Така строга сукня, яка дещо нагадує плащ, вигідно підкреслить ваші форми.

А бежевий відтінок додасть образу розкішності.

Елемент гардеробу, який став класикою. Річ, яка зігріватиме вас холодними осінніми вечорами.

Така туніка не лише практична, а й гарна. Адже завжди є можливість зробити акцент на талії ремінцем.

Нагадаємо, раніше ми писали про модні стрижки на осінь 2021.

Фото: Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.