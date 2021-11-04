Елегантна зручність. Модні сукні на осінь 2021

Модні сукні на осінь 2021 – добірка від Ранку у Великому Місті.
Настання осені – привід поповнити шафу вишуканими та елегантними сукнями.
Які фасони будуть популярні цього сезону? Читайте у нашому матеріалі.
Модні сукні на осінь 2021
Розкішний силует
Силуетна сукня з приємної тканини.
У ній вдало поєдналися комфорт та розкіш.Також по темі: Накидки, банти та багато блиску: модні весільні сукні 2021 Із літа в осінь: формуємо комфортний гардероб для міжсезоння Модне взуття на осінь 2021. Добірка трендових моделей
Річ мінімалістична, але об’ємні рукави компенсують простоту.
Образ можна сміливо доповнити аксесуарами.
Ідеальний верхній одяг до такої сукні – тренч або пальто.
Плаття-жакет
За основу сукні взято двобортний жакет.
Річ з акцентом на талії ідеально пасуватиме діловим леді, а також стане гарним образом на відзначення свят з родиною та друзями.
Невагомий лук
Ніжна, легка та просто універсальна сукня. У ній зручно ходити і в офіс, і на прогулянку.
А доповнити образ можна пальтом або косухою.
Сукні з екошкіри
Вироби із екошкіри стають все популярнішими.
Така строга сукня, яка дещо нагадує плащ, вигідно підкреслить ваші форми.
А бежевий відтінок додасть образу розкішності.
Подовжені туніки
Елемент гардеробу, який став класикою. Річ, яка зігріватиме вас холодними осінніми вечорами.
Така туніка не лише практична, а й гарна. Адже завжди є можливість зробити акцент на талії ремінцем.
Нагадаємо, раніше ми писали про модні стрижки на осінь 2021.
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