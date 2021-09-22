Не “білий верх, чорний низ”. Модні образи за правилами шкільного дрес-коду

Як стильно одягнутися в школу — образи для дівчат та хлопців.
Хочемо ми цього чи ні, але навчання вже розпочалося.
А отже, школярам довелося змінити зручні шорти та футболки на більш офіційні речі.
Втім, шкільний одяг не обов’язково має бути нудним та одноманітним.
Якщо приділяти увагу деталям, вміло поєднувати їх між собою і прочитати цей матеріал Ранку у Великому Місті, то й у школу можна ходити, як на фешн-показ.Також по темі: Кроп-топ: з чим носити трендовий предмет гардеробу – модні образи Стримано та доречно: як одягнутися на співбесіду Відкрита спина і мереживо. Модні сарафани 2021
І ніякий учнівський дрес-код не завадить!
Шкільна мода для дівчат
Якими б прогресивними не були сучасні школи, є елементи гардеробу, яким там не місце. Зокрема:
- топи і блузи, які просвічуються;
- надто короткі шорти та міні-спідниці;
- облягяючі водолазки і легінси;
- предмети гардеробу кислотних неонових відтінків.
Шкіряні штани і спортивні костюми теж не вітаються.
Варто віддати перевагу діловому стилю або ж його суміші з комфортним кежуалом.
Так школярки відчуватимуть себе не лише солідно, а й стильно і доречно.
Ось кілька ідей модних образів для дівчаток:
Ненудна форма
Сильно помиляються ті, хто думають, що форма обов’язково має бути нудною та ненависною.
Якщо правильно підібрати фасон та слідкувати за останніми трендами, то з її допомогою можна заявити про свій відмінний смак.
До того ж шкільна форма чудово поєднується з іншими елементами гардеробу, як-от мінімалістичний светрик.
Шотландську клітинку носять не лише молодші класи!
Модниці з усього світу обирають її для походу в університет чи лампових посиденьок у кав’ярні.
Діловий костюм
Костюми офіційно-ділового стилю були створені не тільки для бізнес-леді та офісних працівниць.
Для кожної школярки вони теж стануть швидким та виграшним рішенням.
Яке і впевненості для усної відповіді додасть, і дозволить погратися з найсміливішими відтінками.
Однотонні сукні
У гардеробі кожної школярки має бути однотонна сукня якогось базового кольору.
Чорний, для прикладу, хоч і виглядає суворо, є мега стильним рішенням.
А щодо фасону, то найкраще підійдуть вільні сукенки не надто короткої довжини.
Вони чудово пасуватимуть, як до ніжних туфель, так і до брутальних черевиків.
Джинси
Без джинсів у сучасних реаліях не обійтися.
Вони не лише стильні, а й практичні та комфортні.
Для школи найкраще підійдуть прямі або широкі джинси із завищеною талією, без будь-яких потертостей чи нашивок.
Щоб виглядати офіційніше, можна поєднати їх із оверсайз-жакетом.
Безрукавки
І наостанок один з найстильніших атрибутів жіночого гардеробу за версією кількох минулих сезонів — безрукавки.
Вони чудово зігріватимуть у прохолодну погоду, а також допоможуть зберегти присмак ділового стилю.
От подивись, як круто вони поєднуються із завжди актуальними білими сорочками.
Шкільна мода для хлопців
Не настільки все одноманітно у хлопців, як ти собі думаєш.
З діловим костюмом можна ого-го як експерементувати!
Ось кілька прикладів від головних маленьких модників Instagram:
Також для холодної погоди пригодиться поєднання оверсайз светр+вільні джинси:
Нагадаємо, раніше ми розповідали головні правила стильного офісного дрес-коду.
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