З чим носити джинси-палаццо: ТОП-5 найкращих поєднань.

Одним з головних трендів цього літа є ультрамодні джинси-палаццо.

Комфортні та елегантні водночас, вони гармонійно поєднуються із багатьма речами з базового гардеробу кожної модниці.

Ранок у Великому Місті вирішив розповісти про ТОП-5 найкращих поєднань із стильними штанами.

Вже не перший рік поспіль “чоловіча сорочка” є універсальною річчю базового жіночого гардеробу.

Вона гармонійно поєднується з усім, особливо — із штанами-палаццо.

Розслаблений образ можна створити, злегка заправивши блузу спереду. І, звісно, не забудь про пояс.

Укорочені топи, які вже не один сезон поспіль залишаються у моді, теж вдало поєднуються з палаццо.

Ідеально, якщо кроп-топ буде закінчуватися рівно там, де починаються брюки, або трохи прикриватиме пояс.

Особливо підійде такий аутфіт дівчатам невисокого зросту.

Що стосується високих дівчат, то найбільш виграшно їм пасуватиме образ із м’якими оверсайз-светрами.

Такий “верх”, як і сорочку, теж рекомендують трохи заправити в брюки спереду, залишивши вільно спадати ззаду.

У такому випадку можна доповнити брюки “чоловічими” черевиками і не надто об’ємною сумчкою.

Із легкими та повітряними палаццо чудово поєднаються суворі жакети з рівною лінією плечей.

Адже гра на контрастах — це завжди вдалий вибір.

Звісно, до елегантних палаццо чудово пасуватимуть підбори.

Простеж, щоб довжина брюк доходила як мінімум до половини підбора, а краще – закривала взуття повністю.

Так ноги будуть здаватися довшими, а фігура – більш стрункою.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні тренди цього літа.

Фото: Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.