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ICTV Ранок 29.06.2021 19:15
29.06.2021 19:15
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З чим носити джинси-палаццо: ТОП-5 найкращих поєднань.


Одним з головних трендів цього літа є ультрамодні джинси-палаццо.

Комфортні та елегантні водночас, вони гармонійно поєднуються із багатьма речами з базового гардеробу кожної модниці.

Ранок у Великому Місті вирішив розповісти про ТОП-5 найкращих поєднань із стильними штанами.

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З чим носити джинси-палаццо?

Сорочки та блузи вільного крою

Вже не перший рік поспіль “чоловіча сорочка” є універсальною річчю базового жіночого гардеробу.

Вона гармонійно поєднується з усім, особливо — із штанами-палаццо.

Розслаблений образ можна створити, злегка заправивши блузу спереду. І, звісно, не забудь про пояс.

Стильні кроп-топи

Укорочені топи, які вже не один сезон поспіль залишаються у моді, теж вдало поєднуються з палаццо.

Ідеально, якщо кроп-топ буде закінчуватися рівно там, де починаються брюки, або трохи прикриватиме пояс.

Особливо підійде такий аутфіт дівчатам невисокого зросту.

Оверсайз-светри

Що стосується високих дівчат, то найбільш виграшно їм пасуватиме образ із м’якими оверсайз-светрами.

Такий “верх”, як і сорочку, теж рекомендують трохи заправити в брюки спереду, залишивши вільно спадати ззаду.

У такому випадку можна доповнити брюки “чоловічими” черевиками і не надто об’ємною сумчкою.

Верх з прямою лінією плеча

Із легкими та повітряними палаццо чудово поєднаються суворі жакети з рівною лінією плечей.

Адже гра на контрастах — це завжди вдалий вибір.

Підбори

Звісно, до елегантних палаццо чудово пасуватимуть підбори.

Простеж, щоб довжина брюк доходила як мінімум до половини підбора, а краще – закривала взуття повністю.

Так ноги будуть здаватися довшими, а фігура – більш стрункою.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні тренди цього літа.

Фото: Unsplash

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Теги: джинси, мода, модні тренди, модні тренди літа, стиль
29.06.2021 19:15



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