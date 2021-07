Must-have на літо. Модні топи і футболки 2021

Модні футболки і топи – це асболютний маст-хев літнього гардеробу. Адже вони просто незамінні для створення комфортних і стильних літніх луків.

Оригінальні топи добре поєднаються з лаконічним низом. А базові моделі футболок – ідеально доповнять трендові шорти, спідниці та джинси.

Футболки, топи та майки сьогодні можна носити у біль-якому стилі одягу – від кежуал-луків до вечірнього вбрання. Головне – знайти правильну модель та вдало її скомбінувати.

А які саме моделі футболок у моді влітку 2021 – розкажемо і покажемо в матеріалі.

Одним із головних трендів цього сезону стала футболка з м’якими підплічниками, що нагадують крильця.

Вона додає об’єму в області плечей, завдяки чому підкреслює стрункість і тендітність силуету.

Зазвичай футболку з підплічниками заправляють у штани чи спідницю.

Обирай однотонні варіанти і не зловживай яскравими аксесуарами.

Такі луки не потребують додаткових прикрас – вони прекрасні у своєму мінімалізмі.

Єдине, що можеш додати – це короткий масивний ланцюжок на шию.

Цього літа з деніму будуть не лише штани, куртки та сорочки, але й топи.

Вони максимально практичні та ідеально поєднуються з улюбленими джинсами.

Із такою футболкою можна створювати ефектні denim total look, у яких ти вражатимеш усіх. Головне – не бійся експериментувати.

Ще минулого року на подіумах і вулицях почали масово з’являтися кроп-топи. І втрачати своєї популярності вони аж ніяк не збираються.

Ба більше, тепер до них додалися ще й укорочені футболки та блузи.

Аби створити дійсно сучасний трендовий образ, краще поєднувати короткі топи з низом із високою посадкою.

А якщо ти прихильниця джинсів і спідниць із заниженою талією – радимо звернути увагу на інші моделі футболок.

Базові білі майки-алкоголічки – це зухвалий флешбек у дев’яності рокі. Саме такі тоді обожнювали прості чоловіки, сьогодні ж їх носять красуні усього світу.

Найкраще вони поєднуються із класичними діловими брюками та жакетами.

Також можеш вдягнути «алкоголічку» з міні-спідницею – вийде сміливо та оригінально.

Цьогоріч мінімалістичні топи без бретелей підкорили подіуми Парижу та Мілану.

А тепер бандо все частіше можна побачити на вулицях міст, зокрема і українських.

В умовах street-style виглядає це доволі сміливо. Тож якщо хочеш спробувати, але сумніваєшся, спочатку вдягни топ-бандо із жакетом.

Майки з оголеними плечима – це ну дуже спокусливо та жіночно.

Вони дозволяють створити легкий, романтичний та справді літній образ.

Особливо, якщо обереш асиметричний топ із оборками та воланами.

Ми просто обожнюємо такі моделі, адже вони легко вписуються навіть у вечірній лук.

Головним кольором нового сезону дизайнери називають білий.

Ми любимо його за універсальність та здатність ідеально поєднуватися з будь-якими відтінками.

Втім це не означає, що у твоєму літньому гардеробі не місце іншим кольорам.

Що ще у тренді, крім білого?

Тож вибирай кольори та фасони футболок, які тобі більше до смаку – і створюй незабутні літні образи.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні тренди літа 2021.

Фото: Pexels

