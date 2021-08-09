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ICTV Ранок 09.08.2021 11:11
09.08.2021 11:11
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Речі, що вже пішли в минуле. Головні антитренди літа 2021

Речі, що вже пішли в минуле. Головні антитренди літа 2021

Модні антитренди літа 2021 – які речі вже давно залишили модний Олімп і стали моветоном.

У сучасному світі немає суворих меж між тим, що можна носити, а що ні. Кожеш вибирає те, в чому комфортно саме йому. А оригінальність і самобутність стали важливішими за сліпе копіювання модних тенденцій.

Втім, є перелік дійсно неактуальних речей, які вже настільки усім набридли, що стали негласним моветоном.

Ми не говоримо, що їх потрібно одразу викинути у смітник – усе ж таки свідоме споживання це важливо.

Але відкласти на верхню полицю шафи – не завадить. Мода циклічна, тож за кілька сезонів до них знову може дійде черга.

То які моделі одягу виглядають аж занадто старомодно і потребують заміни на щось більш актуальне? Усі подробиці – у матеріалі Ранку у Великому Місті.

Модні антитренди літа 2021

Приталені жакети

Філософія сучасного одягу – це свобода руху та максимальний комфорт. Усього цього позбавляють нас приталені моделі жакетів і сорочок.

Тож аби виглядати справді стильно – заміни таки речі їхніми oversize-аналогами та моделями прямого силуету.

Саме вони наразі є основою жіночого гардеробу в 2021 році.

І не хвилюйся, такий жакет не зробить фігуру занадто громіздкою, навпаки – підкреслить твою стрункість.

Вузькі штани та джинси-скінні

Тут ситуація така ж сама, як і з приталеними жакетами.

Вузькі брюки та джинси, що сковують рухи та обтягують кожну складочку – зовсім не те, що тобі потрібно у 2021 році. Тож краще залишити їх у шафі до кращих часів.

Тим більше, що сьогодні є стільки чудових і справді актуальних альтернатив: розкішні палаццо, брутальні банани, стильні моми.

Поясні сумки

Кілька сезонів поспіль ці сумки потрапляли до списку трендів.

Але за цей час встигли страшенно усім набриднути.

Також по темі: Модне взуття на літо 2021: які моделі стануть хітами в цьому сезоні Модні сумки на літо 2021: топ-5 найбільш стильних моделей Must-have на літо. Модні топи і футболки 2021

Тож радимо замінити цю зручну, але вже не модну сумочку на більш сучасну модель.

Наприклад, на актуальну міні-сумочку на широкому ремінці.

Джинси з декором

Вишивка, стрази та величезні дірки – це те, від чого мінімалістична мода літа 2021 радить рішуче відмовитись.

Краще вибрати лаконічну модель без декору.

А якщо хочеться чогось оригінального – зверни увагу на джинси з необробленим низом або незначними потертостями.

Коротка сукня зі спідницею-дзвіночком

Ретро-сукня зі спідницею-дзвіночком не в моді вже кілька років. Утім, дехто продовжує активно носити цю модель, ба більше – навіть купувати нові сукні цього фасону.

Не радимо цього робити. Адже вона не лише давно втратила актуальність, але й мало кому пасує.

Натомість зверни увагу на трендові моделі А-силуету довжини міді.

Прозорі сумки

На заміну синтетичним прозорим сумкам прийшли екологічні моделі з натуральних матеріалів.

Влітку 2021 сміливо обирай плетені, в’язані та полотняні сумочки – саме вони захопили як подіуми, так і міські вулиці.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні тренди на літо 2021.

Фото: Pexels

Аліна Литвиненко

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Теги: мода, модні тренди, модні тренди літа
09.08.2021 11:11



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