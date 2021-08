Модні сумки літа 2021: топ-5 найбільш стильних моделей

Які сумки будуть у моді влітку 2021 року?

Гардероб жодної модниці не обоходиться без пари-трійки сумок.

Це, безумовно, корисна інвестиція не лише у власний стиль, а й у практичне використання.

Але що обрати цього літа, щоб продемонструвати всім свій відмінний смак?

У сезоні весна-літо 2021 особливо популярними є плетені й в’язані сумки, а також моделі подібні до рибальських сіток.

Останні можна побачити в колекціях багатьох дизайнерів: Staud представила доволі об’ємну сумку, а Rebecca Taylor доповнила її довгими торочками.

Виглядає це все неймовірно стильно:

До речі про об’єм.

Дизайнери потурбувались про найбільш ділових і представили не лише стильні, а й місткі сумки.

Тоут напівкруглої форми від Nanushka та хобо світлих відтінків від Coach 1941 стануть ідеальним варіантом для тих, хто хоче поєднати практичність та ідеальний смак.

Якщо ж ти шукаєш сумочку суто для смартфону, гаманця та губної помади, тоді зверни увагу на ці міні-моделі.

Влітку дизайнери зосереджуються на білому кольорі.

І не дарма — стильно, свіжо і практично.

Годі полювати лише на сумки базових кольорів.

Це ж літо, як-не-як!

Дизайнери представили немало яскравих сумок, вщент заповнивши їх різнобарвними вкрапленнями.

Вони стануть гарантією твого сонячного літа!

Влітку 2021 не збавлятиме обертів мода на вінтаж.

От, для прикладу, витонечена радикюль, яка колись служила жінкам таким собі гаманцем для монет, чудово пасуватиме під елегантну літню сукню.

Не бійся експерементувати із кольорами, принтами та розмірами.

