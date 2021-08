Гороскоп на 7 серпня 2021 року: астрологічний прогноз для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп на сьогодні, 7 серпня 2021 року, для всіх знаків Зодіаку – що обіцяють зірки на цей день.

Сьогодні не виключені несподівані повороти долі. Ймовірно, високий життєвий потенціал змусить чоловіків-Овнів проявити максимальну активність і працездатність, однак через несприятливе розташування планет укладені угоди і домовленості швидше за все не принесуть бажаних результатів. Жінкам-Овнам слід бути уважними при роботі з діловими паперами або матеріальними цінностями.

Вкрай несприятливий день. Вірогідні спокуси та потурання своїм примхам. По можливості, скоротіть спілкування з людьми, щоб уникнути негативного впливу або провокацій. Проявляйте стриманість, не йдіть напролом. Зірки радять не конфліктувати, не нав’язувати своїх думок друзям і колегам по роботі.

Ваша комунікабельність, оптимізм і творчий підхід до будь-якої справи можуть привести до високих результатів. Сприятливий день для знайомств, відвідування нових місць, подорожей, звернення до органів влади. Друга половина дня може виявитися важкою, тому всі важливі справи постарайтеся зробити з ранку. Успіхи в особистому житті дуже сумнівні. Вірогідні невдоволення або сварка з партнером.

День може вас порадувати. Ваша цілеспрямованість і творчий підхід до будь-якої справи призведе до високих результатів. День сприятливий для укладання угод, ділових зустрічей. Можливі успіхи у роботі та особистому житті.

Несподівані повороти долі змусять чоловіків-Львів проявити максимальну активність в організації майбутнього заходу, однак через несприятливе розташування планет напружені зусилля, швидше за все, не принесуть бажаних результатів. Жінкам-Левам слід бути обачнішими у будь-яких справах, пов’язаних з підписанням документів, обіцянками, зобов’язаннями.

Якщо сьогодні вам запропонують великий контракт — погоджуйтеся: навіть якщо рішення затягнеться, воно буде для вас вельми вигідним. Нестандартний підхід до будь-якої справи призведе до високих результатів. Успіхи в особистому житті дуже сумнівні.

Сприятливий день для здійснення честолюбних задумів і цілей. Вірогідні значний прибуток або отримання вигідної пропозиції. Однак день не надто вдалий для любовних стосунків, оскільки ймовірні різкі зміни настрою, безпричинна туга, головні болі. Другу половину дня постарайтеся провести вдома.

Енергетично потужний день, несприятливий для контактів, укладення договорів, шлюбів. Цей день може бути відзначений невдоволенням навколишніми, нездоровою чуттєвістю, гарячковістю думок. Можливий несподіваний конфлікт, але він швидко вирішиться на вашу користь, якщо ви позбудетеся агресії, невдоволення і роздратування. Вам доведеться контролювати свої витрати — можливі непередбачені матеріальні збитки.

Сприятливий день для відвідування нових місць, подорожей, звернення до органів влади та в громадські установи. Ваша комунікабельність, оптимізм і творчий підхід до будь-якої справи можуть привести до високих результатів. А ось успіхи в особистому житті дуже сумнівні.

Посилюються аура і здатність впливати на людей навколо. Ймовірно, деякі невдачі останнього часу неабияк пошарпали вам нерви. Проявіть терпіння і витримку: скоро задумане можна буде втілити у життя. Успіхи в особистому житті сьогодні дуже сумнівні.

Занадто суперечливий день. У першій його половині суєта або дріб’язкові обов’язки дещо загальмують прояв позитивних тенденцій. Однак з другої половини дня сміливо приступайте до найвідповідальніших справ. Вечір проведіть біля вогню. Посидіть поблизу багаття або повечеряйте при свічках — це посилить вашу ауру.

Сьогодні використовуйте будь-яку можливість змінити на краще своє матеріальне становище. Можливо, ви зіткнетеся з несподіванками, не всі з яких виявляться приємними. Це зажадає від вас мобілізації сил і ясності почуттів. Будьте обережні, у цей період можливі нервові зриви і травми.

