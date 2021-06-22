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ICTV Ранок 22.06.2021 09:31
22.06.2021 09:31
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Модний гороскоп на літо: що зірки радять носити представницям різних знаків Зодіаку


Одним знакам Зодіаку зірки обіцяють активний кар’єрний ріст, поки іншим — марафон побачень.

Що б на тебе не чекало попереду, потрібно вже почати готуватись.

Адже літо — прекрасна можливість похизуватись своїм відмінним стилем.

Читай матеріал Ранку у Великому Місті, щоб бути підкованою заздалегідь.

Модний гороскоп на червень 2021

Овен

Ідеальна покупка для Овнів влітку 2021 — купальник.

Зірки не дозволять відпустці зірватись. Тож, щасливчики-Овни час вирушати на пошуки свого ідеального купальника.

Тобі пасуватиме, як відкрите бікіні так, і злита модель. Головне — відчувати впевненість та самодостатність.

Телець

Ідеальна покупка для Тельців влітку 2021 — кросівки.

Це літо буде сповненим турботи про себе.

Записатися на йогу чи купити абонемент на масаж — вирішувати лише тобі.

Лиш не забудь купити комфортні кросівки. Бо що відновлює ресурс так добре, як довготривалі прогулянки?

Близнюки

Ідеальна покупка для Близнюків влітку 2021 — монохромний лук у світлій палітрі.

Ну, нарешті Близнюки досягнуть давно омріяної гармонії та душевної рівноваги.

А чудово відображатимуть їхній внутрішній стан монохромні образи у світлих тонах.

Найбільш трендовими цього літа будуть пісочні та кремові відтінки.

Рак

Ідеальна покупка для Раків влітку 2021 — сукня.

Найромантичнішому знаку зодіака зірки обіцяюють сповнене любовних пригод літо.

Тож час готуватись до численних побачень з новими й цікавими людьми.

У нагоді тобі стане сукня пастельних кольорів, що найкращим чином розповість про твою ніжну натуру.

Лев

Ідеальна покупка для Левів влітку 2021 — спортивний костюм.

Схоже, Леви налаштовані вкрай рішуче на це літо.

Вони збираються провести багато часу в залі та не пропускати ранкових пробіжок.

Що ентузіазм до благої справи не зникав, варто заохотити себе стильним спортивним костюмчиком.

Діва

Ідеальна покупка для Дів влітку 2021 — трендові джинси.

Це літо для Дів буде сповненим креативною енергією — натхненням дихатиме все!

Щоб не прогавити нових можливостей, зірки радять слідкувати за трендами.

Прикупи собі ультра-модні джинси кльош — найактуальніші цього року.

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Терези

Ідеальна покупка для Терезів влітку 2021 — сумка.

Не бійся витрачати гроші цього літа — вже зовсім скоро вони повернуться з бонусом!

Ось тобі і привід замовити модну сумку, про яку вже давно мрієш!

Скорпіон

Ідеальна покупка для Скорпіонів влітку 2021 — анімалістичні принти.

Це літо обіцяє Скоріпонам багато приємного з боку можливостей та перспектив.

А ще — зажадає впевненості у собі та готовності братись за щось нове.

Чому б тобі не спробувати сміливий та стильний одяг з анімалістичними принтами? Він точно додасть рішучості!

Стрілець

Ідеальна покупка для Стрільців влітку 2021 — елегантні човники.

Зазвичай впевненим Стрільцям не потрібно нічого для підкріплення своєї самодостатності.

Проте цього літа ти опинишся у ситуації, яка зажадає ще більше сміливості і рішучості — якщо впораєшся, перейдеш на новий рівень у стосунках або кар’єрі.

Одним словом, пара елегантних туфель-човників тобі точно знадобиться.

Козеріг

Ідеальна покупка для Козерогів влітку 2021 — кроп-топ.

Ти завжди прекрасна, але цього літа від тебе віятиме просто неймовірною харизмою та магнетизмом.

Користуйтесь цим — корисні знайомства тобі забезпечені.

Щоб підтримувати цей стан на усіх рівнях, інвестуй гроші у стильний кроп-топ.

Водолій

Ідеальна покупка для Водоліїв влітку 2021 — діловий костюм.

Це літо буде сповненим активних кар’єрних дій та прогресу в професії.

Тому без стильного ділового костюму Водоліям не обійтися.

Він додасть впевненості та сміливості.

Риби

Ідеальна покупка для Риб влітку 2021 — квітчаста сукня.

На Риб чекає багато змін цього літа.

Хтось нарешті наважиться на переїзд, когось чекають романтичні побачення.

У будь-якому випадку — без ніжної сукенки з флоральним принтом тобі не обійтись!

Нагадаємо, раніше ми публікували любовний гороскоп на літо 2021.

Фото: Pexels

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Теги: гороскоп, мода, модні тренди
22.06.2021 09:31



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