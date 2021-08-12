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ICTV Ранок 12.08.2021 09:15
12.08.2021 09:15
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Магнітні бурі в серпні 2021 – календар небезпечних дат

Магнітні бурі в серпні 2021 – календар небезпечних дат

Серпень 2021 обіцяє бути доволі напруженим у плані геомагнітних коливань. В останній місяць літа на нас чекає одразу 5 магнітних бур різної інтенсивності.  

У які саме дні вони плануються, як вони можуть позначатися на стані здоров’я та як вберегти своє здоров’я?

Ранок у Великому Місті розповість усе, що треба знати про магнітні бурі в серпні 2021.

Магнітні бурі в серпні 2021

Магнітні бурі в Україні – календар магнітних бур на жовтень 2020

У жовтні середніх і сильних магнітних бур не планується. Однак дуже чутливим людям у ці дні все одно варто приділити підвищену увагу своєму самопочуттю.

2-3 серпня – слабка магнітна буря

10 серпня – середня магнітна буря

16-17 серпня – сильна магнітна буря

18-20 серпня – середня магнітна буря

29 серпня – слабка магнітна буря

Магнітні бурі в серпні 202

Магнітні бурі – вплив на здоров’я

Магнітні бурі можуть викликати неприємні та навіть небезпечні стани. Зокрема:

  • Загострення хронічних хвороб.
  • Головний біль
  • Підвищення артеріального тиску.
  • Перепади настрою, відчуття пригіченості, депресія
  • Панічні атаки
  • Загальна слабкість та зменшення продуктивності
  • Безсоння
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Як пережити магнітну бурю

Аби уникнути проблем зщі здорв’ям під час магнітних бур, варто дотримуватися таких порад.

  • Уникай стресів і перенавантажень, причому як фізичних, так і емоційних.
  • Проводь більше часу на свіжому повітрі.
  • Пий 1,5-2 літри чистої води на день, а у спекотні дні навіть більше.
  • Виключи з раціону солодку, солону, жирну їжу та алкоголь. Шкідливі продукти заміни корисними аналогами.

Нагадаємо, раніше ми публікували місячний календар на серпень 2021.

Фото: Pexels

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Теги: місячний календар, магнітні бурі
12.08.2021 09:15



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