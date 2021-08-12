Магнітні бурі в серпні 2021 – календар небезпечних дат

Серпень 2021 обіцяє бути доволі напруженим у плані геомагнітних коливань. В останній місяць літа на нас чекає одразу 5 магнітних бур різної інтенсивності.

У які саме дні вони плануються, як вони можуть позначатися на стані здоров’я та як вберегти своє здоров’я?

Ранок у Великому Місті розповість усе, що треба знати про магнітні бурі в серпні 2021.

Магнітні бурі в серпні 2021

Магнітні бурі в Україні – календар магнітних бур на жовтень 2020

У жовтні середніх і сильних магнітних бур не планується. Однак дуже чутливим людям у ці дні все одно варто приділити підвищену увагу своєму самопочуттю.

2-3 серпня – слабка магнітна буря 10 серпня – середня магнітна буря 16-17 серпня – сильна магнітна буря 18-20 серпня – середня магнітна буря 29 серпня – слабка магнітна буря

Магнітні бурі – вплив на здоров’я

Магнітні бурі можуть викликати неприємні та навіть небезпечні стани. Зокрема:

Загострення хронічних хвороб.

Головний біль

Підвищення артеріального тиску.

Перепади настрою, відчуття пригіченості, депресія

Панічні атаки

Загальна слабкість та зменшення продуктивності

Безсоння

Як пережити магнітну бурю

Аби уникнути проблем зщі здорв’ям під час магнітних бур, варто дотримуватися таких порад.

Уникай стресів і перенавантажень, причому як фізичних, так і емоційних.

Проводь більше часу на свіжому повітрі.

Пий 1,5-2 літри чистої води на день, а у спекотні дні навіть більше.

Виключи з раціону солодку, солону, жирну їжу та алкоголь. Шкідливі продукти заміни корисними аналогами.

Нагадаємо, раніше ми публікували місячний календар на серпень 2021.

Фото: Pexels

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