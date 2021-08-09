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ICTV Ранок 09.08.2021 11:58
09.08.2021 11:58
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Календар риболова на серпень 2021 – коли добре клюватиме

Календар риболова на серпень 2021 – коли добре клюватиме

Календар риболова на серпень допоможе визначити день,  у який є всі шанси отримати хороший улов. Тож задоволення від відпочинку та смачна юшка тобі забезпечені! 

Завжди звіряйся з цим календарем – він підкаже, коли добре клюватиме найкраще.

Найкращий кльов: 3-8, 18-21 серпня

Хороший кльов: 12, 17, 24-26 серпня

Середній кльов: 2, 9-11, 22-23  серпня

Не клюватиме: 1, 13-16, 27-31 серпня

Календар риболова на серпень 2021

Від чого залежить кльов риби

Наскільки хорошим буде кльов риби, здебільшого залежить від місячного циклу.

Молодий місяць сприятливо спливає на риболовлю. Тож піти до річки чи озера зі снастями в цей час – хороша ідея. А от коли місяць іде на спад, великого улову чекати не доводиться.

Доволі сильно впливає на кльов риби і повний місяць. Вирушати на рибну ловлю в цей час не варто – улов буде невеликим.

Має значення і час доби. Бажано ловити рибу на світанку або на заході сонця. Адже у цей час вона находиться в активному стані і добре ловиться.

І ще один важливий нюанс. Не варто йти до річки чи озера зі снастями, коли дме північний вітер.

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Тепер ти знаєш, коли буде добре клюватиме у серпні 2021 року. Користуйся календарем риболова та читай інші наші матеріали.

Нагадаємо, раніше ми публікували календар магнітних бур на серпень 2021.

Фото: Рexels

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Теги: місячний календар
09.08.2021 11:58



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