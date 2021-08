Календар риболова на серпень 2021 – коли добре клюватиме

Календар риболова на серпень допоможе визначити день, у який є всі шанси отримати хороший улов. Тож задоволення від відпочинку та смачна юшка тобі забезпечені!

Завжди звіряйся з цим календарем – він підкаже, коли добре клюватиме найкраще.

Наскільки хорошим буде кльов риби, здебільшого залежить від місячного циклу.

Молодий місяць сприятливо спливає на риболовлю. Тож піти до річки чи озера зі снастями в цей час – хороша ідея. А от коли місяць іде на спад, великого улову чекати не доводиться.

Доволі сильно впливає на кльов риби і повний місяць. Вирушати на рибну ловлю в цей час не варто – улов буде невеликим.

Має значення і час доби. Бажано ловити рибу на світанку або на заході сонця. Адже у цей час вона находиться в активному стані і добре ловиться.

І ще один важливий нюанс. Не варто йти до річки чи озера зі снастями, коли дме північний вітер.

Тепер ти знаєш, коли буде добре клюватиме у серпні 2021 року. Користуйся календарем риболова та читай інші наші матеріали.

Фото: Рexels

